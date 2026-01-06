#HOY:

En el norte provincial

Braidot y funcionarios provinciales evaluaron el acceso a la justicia en Avellaneda

El encuentro se realizó en el Centro de Denuncias local, un dispositivo que permite a los vecinos realizar trámites y denuncias sin acudir a la comisaría.

 12:29
El intendente, Gonzalo Braidot, mantuvo una reunión en el Centro de Denuncias de la ciudad con la Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Virginia Coudannes, con el objetivo de continuar fortaleciendo el acceso a la justicia.

Participaron también del encuentro Patricia Virilli, Coordinadora de los Centros de Denuncias; Esteban Zanel, Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana; Natalia Gallotti, Presidente del Concejo Municipal; y Sebastián Montenotte, Subsecretario de Análisis Criminal.

Alternativa

El Centro de Denuncias de Avellaneda, ubicado en calle 4 Nº 869, entre calles 17 y 18, funciona de lunes a viernes de 8 a 14 horas y constituye una alternativa a la comisaría.

En este espacio se brinda atención y orientación a la comunidad, además de la recepción de denuncias vinculadas a hechos delictivos o contravenciones.

Este dispositivo, atendido por jóvenes abogados, garantiza a los vecinos el acceso directo a la justicia, ya que todas las denuncias y trámites realizados son enviados de manera automática y online a la Fiscalía correspondiente.

#TEMAS:
Norte 24
Avellaneda
Ministerio de Seguridad
Virginia Coudannes

