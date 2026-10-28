Departamento San Justo

La Criolla busca avanzar con la compra del edificio de la Biblioteca Popular Luis Landriscina

La Provincia realizará gestiones con la Cooperativa Bica para que la Comuna de La Criolla pueda adquirir el inmueble y cederlo en comodato a la biblioteca. Además, se confirmó la próxima instalación de un cajero automático en la localidad del departamento San Justo.