La localidad de La Criolla, en el departamento San Justo, avanzará en las gestiones para que la Comuna adquiera el edificio donde funciona la Biblioteca Popular Luis Landriscina.
La Criolla busca avanzar con la compra del edificio de la Biblioteca Popular Luis Landriscina
La Provincia realizará gestiones con la Cooperativa Bica para que la Comuna de La Criolla pueda adquirir el inmueble y cederlo en comodato a la biblioteca. Además, se confirmó la próxima instalación de un cajero automático en la localidad del departamento San Justo.
La iniciativa contempla la intervención de la Provincia en las negociaciones con la Cooperativa Bica, actual titular del inmueble, con el objetivo de que el espacio pase a manos de la administración comunal y luego sea cedido en comodato a la institución cultural.
El tema fue abordado durante una reunión entre representantes de la biblioteca, el gobernador Maximiliano Pullaro y el senador departamental Rodrigo Borla. En ese encuentro, las autoridades señalaron que se realizarán las gestiones necesarias y los aportes correspondientes para concretar la operación.
La propuesta busca dar una solución a un reclamo sostenido por la comisión directiva de la entidad y por integrantes de la comunidad. La biblioteca lleva el nombre del reconocido humorista y escritor santafesino Luis Landriscina, quien mantiene un vínculo con la institución, donde se conserva parte de su colección de libros y los premios recibidos a lo largo de su trayectoria.
Borla destacó la importancia del avance en las gestiones y recordó que se trata de un pedido de larga data. Según expresó, el propio Landriscina había solicitado en distintas oportunidades que se continuara trabajando para asegurar la continuidad de la biblioteca que lleva su nombre.
Un paso para garantizar la continuidad de la biblioteca
La posibilidad de que la Comuna adquiera el edificio permitiría establecer una nueva situación jurídica para el inmueble y brindar mayor previsibilidad a la institución. El esquema previsto contempla que, una vez concretada la compra, el espacio sea cedido en comodato a la Biblioteca Popular Luis Landriscina para que continúe desarrollando sus actividades.
La iniciativa busca preservar un espacio dedicado a la lectura, la cultura y el encuentro comunitario, además de resguardar los materiales y reconocimientos vinculados con la trayectoria de Landriscina.
Por el momento, la operación depende del avance de las gestiones con la Cooperativa Bica y de la definición de los mecanismos necesarios para concretar la adquisición.
La localidad contará con un cajero automático
Durante el encuentro también se anunció la próxima instalación de un cajero automático en La Criolla, una prestación que permitirá ampliar el acceso a los servicios financieros para los habitantes de la localidad.
La falta de este tipo de dispositivos en pequeñas poblaciones del interior suele obligar a los vecinos a trasladarse a otras ciudades para realizar extracciones de efectivo y distintas operaciones bancarias. La incorporación del cajero apunta a reducir esos desplazamientos y facilitar las gestiones cotidianas.
Según lo informado, la instalación se concretaría próximamente, aunque no se precisaron una fecha ni detalles sobre la ubicación del dispositivo.
Dos iniciativas vinculadas con servicios y patrimonio local
Las gestiones para la adquisición del edificio de la biblioteca y el anuncio del cajero automático responden a necesidades diferentes de la comunidad de La Criolla: por un lado, la continuidad de una institución cultural de referencia y, por otro, la ampliación de los servicios financieros disponibles en la localidad.
Ambas iniciativas fueron comunicadas durante la visita de las autoridades y deberán avanzar en las próximas etapas para su concreción.