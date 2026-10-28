En barrio Itatí

Vax Team llegó a Vera con una propuesta artística para promover la vacunación infantil

La campaña se desarrolló en la Escuela N.º 6236 San José Calasanz, del barrio Itatí, con una actividad destinada a concientizar a niñas y niños sobre la importancia de las vacunas. La iniciativa también busca recuperar las coberturas de inmunización y facilitar a las familias el acceso a los controles de los calendarios vacunatorios.