La campaña Vax Team llegó este martes a la Escuela N.º 6236 San José Calasanz, del barrio Itatí de Vera, con una propuesta artística y educativa orientada a promover la vacunación infantil. La actividad forma parte de una estrategia provincial que combina recursos audiovisuales, juegos y materiales didácticos para acercar información sobre la inmunización a los más chicos y sus familias.
Vax Team llegó a Vera con una propuesta artística para promover la vacunación infantil
La campaña se desarrolló en la Escuela N.º 6236 San José Calasanz, del barrio Itatí, con una actividad destinada a concientizar a niñas y niños sobre la importancia de las vacunas. La iniciativa también busca recuperar las coberturas de inmunización y facilitar a las familias el acceso a los controles de los calendarios vacunatorios.
La iniciativa articula acciones de las áreas de Salud, Educación y Cultura, con el objetivo de fortalecer las coberturas de vacunación y prevenir enfermedades que pueden evitarse mediante la inmunización.
Durante la jornada, los estudiantes participaron de una intervención artística que presentó a las vacunas como herramientas de protección individual y colectiva. La propuesta busca transmitir la importancia de completar los esquemas previstos para cada edad y promover el compromiso de las familias con los controles sanitarios.
La directora de la Región de Salud Nodo Reconquista, Luciana Ramoa, destacó el valor de acercar estos contenidos a la población escolar. En ese sentido, explicó que la vacunación permite construir una protección colectiva y remarcó la importancia de que los niños comprendan desde pequeños cómo contribuye a cuidar la salud de toda la comunidad.
Un recurso educativo para acercar las vacunas a las familias
Uno de los componentes de Vax Team es un álbum de figuritas que reciben los alumnos en las escuelas. A través de esta herramienta, las familias pueden acercarse a los centros de salud con los carnets de vacunación para que los equipos sanitarios revisen los esquemas y apliquen las dosis pendientes, cuando corresponda.
Una vez controlados los registros, los niños pueden completar el álbum con figuritas que representan las distintas vacunas. De esta manera, la campaña combina una actividad recreativa con una instancia de revisión de los calendarios de inmunización.
Según se informó, la propuesta ya llegó a más de 20 localidades de la provincia. En la Región de Salud Nodo Reconquista, las actividades también se realizaron en Avellaneda, Reconquista y Romang.
Dónde consultar y completar los esquemas de vacunación
Los centros de atención primaria de la salud de Vera y el Hospital Regional cuentan con vacunas para completar los esquemas correspondientes. La directora del hospital, Carola Neuman, recordó que las familias pueden acercarse a estos efectores y consultar los horarios de atención para revisar los carnets de vacunación.
La estrategia apunta a facilitar el acceso a las dosis pendientes y reforzar la importancia de cumplir con las vacunas indicadas en cada etapa de la infancia y la adolescencia.
El material audiovisual y pedagógico de la campaña está disponible en el sitio oficial santafe.gob.ar/vacunate, que también permite consultar el mapa de centros de salud y hospitales con vacunatorio en la provincia.
Las coberturas escolares mostraron mejoras durante 2026
De acuerdo con los datos difundidos por la campaña, durante el primer semestre de 2026 se registraron aumentos en las coberturas de distintas vacunas correspondientes a la edad escolar, en comparación con el mismo período de 2025.
Entre los niños y niñas de 5 años, la cobertura del refuerzo de la Triple Bacteriana Celular pasó del 25,5 % al 30,4 %; la de Varicela, del 23,8 % al 28,5 %; y la de IPV, del 24,8 % al 30,6 %.
En el grupo de 11 años, la cobertura de la Triple Bacteriana Acelular aumentó del 26,4 % al 33,5 %; la del VPH en niñas, del 28,3 % al 33,3 %; y la de Meningococo, del 26 % al 32,5 %.
La campaña utiliza una serie animada en la que los niños se convierten en superhéroes al activar sus poderes mediante la vacunación, mientras que los gérmenes aparecen como personajes que amenazan la ciudad. Con este recurso, la iniciativa busca transmitir de manera accesible la función de las vacunas y su aporte a la prevención de enfermedades.