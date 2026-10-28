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La Semana del Libro abrió en Rafaela con talleres, poesía y un homenaje a Margarita Beceyro Oliva

La 11.ª edición comenzó este lunes con actividades para las infancias y encuentros literarios en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. La jornada incluyó un reconocimiento a la escritora rafaelina y la presentación de En la cámara oscura, de Santiago Alassia, obra ganadora del Premio Provincial de Poesía José Pedroni.