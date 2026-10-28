La 11.ª edición de la Semana del Libro comenzó este lunes en Rafaela con una programación que reunió talleres para las infancias, homenajes a referentes de la literatura y presentaciones de nuevas obras.
La Semana del Libro abrió en Rafaela con talleres, poesía y un homenaje a Margarita Beceyro Oliva
La 11.ª edición comenzó este lunes con actividades para las infancias y encuentros literarios en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. La jornada incluyó un reconocimiento a la escritora rafaelina y la presentación de En la cámara oscura, de Santiago Alassia, obra ganadora del Premio Provincial de Poesía José Pedroni.
La propuesta, organizada por la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Educación y Cultura, continuará hasta el sábado 31 de octubre con actividades gratuitas destinadas a distintos públicos.
La primera jornada se inició en la Biblioteca Pública Municipal “Lermo R. Balbi”, donde se desarrolló el taller Un viaje con El Principito, a cargo del personal de la institución. La actividad estuvo dirigida a niños y niñas de los niveles Inicial y Primario de escuelas de Rafaela y la región.
Un homenaje a la escritora Margarita Beceyro Oliva
Por la tarde, la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado fue escenario del acto oficial de apertura, dedicado a recordar la vida y la obra de la escritora rafaelina Margarita Beceyro Oliva.
El encuentro reunió a familiares, amigos y referentes del ámbito literario en una propuesta que combinó recuerdos, lecturas y evocaciones de su trayectoria. La actividad comenzó con la proyección de un video homenaje realizado por Lisandro Oregioni, que también quedó disponible en el canal de YouTube de la Municipalidad y en las redes sociales de Cultura Rafaela.
Durante la jornada, los escritores Santiago Alassia y Matías Aimino compartieron poemas y recuerdos vinculados con Beceyro Oliva. También participaron su hija, Susana, y su nieta, Lula, quienes aportaron testimonios y anécdotas sobre su historia personal.
Como parte del reconocimiento, se distribuyeron fanzines con poemas de la autora, una publicación artesanal realizada por Cartografías del Jengibre, vinculada al espacio cultural El Bodegón y Colectivo Z, con ilustraciones de Ana Davicino. La iniciativa permitió acercar su producción literaria al público mediante la combinación de poesía e ilustración.
Santiago Alassia presentó su obra ganadora del Premio José Pedroni
La programación continuó a las 20 con la presentación de En la cámara oscura, libro de Santiago Alassia distinguido con el Premio Provincial de Poesía José Pedroni.
En la misma sala del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el autor dialogó con los escritores Matías Aimino y Alejandra Boero sobre la obra, su proceso creativo y las búsquedas que atraviesan su escritura. El encuentro abrió un espacio de intercambio con el público en torno a la poesía y la creación literaria contemporánea.
Una semana con actividades hasta el 31 de octubre
La Semana del Libro continuará hasta el sábado 31 de octubre con una agenda que incluye talleres, presentaciones de libros y encuentros con escritores, en distintos espacios de la ciudad.
La iniciativa busca promover la lectura y la escritura, acercar la literatura a públicos de diferentes edades y generar espacios de intercambio entre autores, lectores y la comunidad cultural de Rafaela.