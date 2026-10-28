Departamento Vera

Prevención hídrica: completaron trabajos en Cañada Ombú y continúan sobre el canal Los Ingleses

Los trabajos abarcaron tres kilómetros del canal perimetral y continúan sobre el canal troncal Los Ingleses, en el departamento Vera. Las intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante el escenario de mayores precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño.