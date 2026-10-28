La localidad de Cañada Ombú, en el departamento Vera, completó la limpieza de tres kilómetros de su canal perimetral, mientras continúan las tareas de mantenimiento sobre el canal troncal Los Ingleses. Las intervenciones forman parte de las acciones de prevención hídrica destinadas a mejorar el drenaje y reducir el impacto de posibles lluvias intensas.
Prevención hídrica: completaron trabajos en Cañada Ombú y continúan sobre el canal Los Ingleses
Los trabajos abarcaron tres kilómetros del canal perimetral y continúan sobre el canal troncal Los Ingleses, en el departamento Vera. Las intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante el escenario de mayores precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño.
Los trabajos se realizaron en conjunto entre la Comuna y la Provincia, con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas. El mantenimiento de estos conductos apunta a favorecer el escurrimiento de los excedentes hídricos y mejorar el funcionamiento de las defensas de la localidad ante eventuales episodios de abundantes precipitaciones.
El presidente comunal de Cañada Ombú, Franco Huber, destacó la importancia de las tareas para el sistema de protección local. Según explicó, la limpieza permitió recuperar la defensa de la localidad y mejorar las condiciones del canal perimetral, una infraestructura relevante frente al posible impacto de El Niño.
Trabajos sobre canales estratégicos del norte santafesino
Además de las tareas finalizadas en Cañada Ombú, continúan los trabajos sobre ocho kilómetros del canal troncal Los Ingleses. También está prevista la intervención de 24 kilómetros del canal La Loca, mientras que próximamente comenzarían las tareas en el canal La Loquita.
Estas obras se integran en un programa de recuperación de canales troncales que contempla la intervención de 933 kilómetros distribuidos en 35 canales estratégicos de la provincia. El plan incluye, además, la incorporación de 48 nodos telemétricos para fortalecer el monitoreo hídrico y los sistemas de alerta.
En el norte provincial, las intervenciones sobre nueve canales troncales buscan mejorar el escurrimiento del agua en una superficie superior a las 850.000 hectáreas y beneficiar a 17 distritos. En esta región también está prevista la instalación de nueve nodos telemétricos.
Prevención ante el escenario de El Niño
Las tareas de mantenimiento adquieren relevancia ante las perspectivas de mayores precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. La limpieza de canales y la recuperación de las defensas forman parte de las medidas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de las localidades frente a posibles excesos hídricos.
En el departamento Vera, los trabajos de prevención también alcanzaron a Los Amores, Vera y Calchaquí, mientras que se desarrollaron intervenciones en Fortín Olmos, El Toba y Santa Margarita.
Impacto en la producción y los caminos rurales
El mejoramiento de la infraestructura hídrica busca reducir el riesgo de anegamientos tanto en áreas urbanas como rurales. Un drenaje más eficiente contribuye a proteger los campos productivos, preservar los caminos rurales y sostener la transitabilidad durante períodos de lluvias intensas.
En una región donde la actividad agrícola y ganadera depende en parte de las condiciones de los suelos y de la red vial rural, el mantenimiento preventivo de los canales constituye una herramienta para disminuir los efectos de los excedentes de agua y favorecer el funcionamiento del sistema productivo.