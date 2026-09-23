Las obras en la Laguna La Verde, ubicada en jurisdicción de Huanqueros, departamento San Cristóbal, avanzan con la ejecución de los primeros trabajos para la construcción de un azud nivelador de 250 metros de extensión.
Construyen un azud de 250 metros en Laguna La Verde para mejorar el control hídrico
El proyecto contempla la construcción de un azud nivelador de 250 metros de extensión y un nuevo paseo costanero. La inversión supera los $2.737 millones y busca mejorar el control de los excedentes hídricos y las condiciones del espacio recreativo.
El proyecto tiene como principal objetivo regular el nivel de la laguna y controlar el drenaje de los excedentes hídricos hacia aguas abajo. La intervención también contempla la construcción de un nuevo paseo costanero, con el propósito de mejorar el uso recreativo y turístico del espacio.
La inversión prevista para el conjunto de los trabajos supera los $2.737 millones.
Un azud para controlar los excedentes hídricos
Actualmente se llevan adelante tareas de excavación vinculadas con la construcción del azud. La estructura permitirá regular la cota de la Laguna La Verde y generar un drenaje controlado hacia aguas abajo, además de disipar la energía de los excedentes de agua.
Según explicó el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, la laguna recibe aportes provenientes de La Dentuda, Palo Negro y La Cabral, que llegan a través de los canales La Jovencita y Principal N° 3.
En ese contexto, el azud permitirá mantener una cota controlada de la laguna y mejorar las condiciones de seguridad hídrica para Huanqueros y el área productiva vinculada con la cuenca.
La obra se desarrolla en un escenario en el que los pronósticos meteorológicos anticipan condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que pueden incrementar el riesgo de precipitaciones y excedentes hídricos en distintos sectores de la región.
También habrá un nuevo paseo costanero
El proyecto incluye además la construcción de un paseo costanero en el entorno de la laguna. La intervención apunta a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el lugar y a potenciar su utilización como espacio recreativo.
Dentro de esta planificación también se encuentra prevista una nueva planta campamentil destinada a recibir contingentes educativos y sociales, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.
La iniciativa busca ampliar las posibilidades de uso de Laguna La Verde como espacio turístico y recreativo para los habitantes de Huanqueros y localidades de la región.
Más obras hídricas en el departamento San Cristóbal
La intervención en Laguna La Verde forma parte de un conjunto de trabajos vinculados con el manejo de excedentes hídricos que se ejecutan en el departamento San Cristóbal.
Según datos oficiales, en el departamento ya se realizaron más de 35 intervenciones y se concretó la limpieza de aproximadamente 260 kilómetros de canales.
Además, dentro del plan de recuperación hidráulica del sistema de canales troncales del centro provincial, están contemplados trabajos sobre 352 kilómetros de canales en distintos sectores. En San Cristóbal se prevén intervenciones en los canales Las Avispas, Secundario N° 3 y los canales Principales N° 2 y N° 4.
A nivel provincial, el programa contempla intervenciones sobre 933 kilómetros de canalizaciones, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir los posibles impactos asociados a episodios de precipitaciones intensas.
Con la ejecución del azud y las obras complementarias, Laguna La Verde incorporará infraestructura destinada tanto a mejorar la regulación hídrica de la cuenca como a poner en valor uno de los espacios naturales utilizados con fines recreativos en el norte santafesino.