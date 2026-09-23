Departamento San Cristóbal

Construyen un azud de 250 metros en Laguna La Verde para mejorar el control hídrico

El proyecto contempla la construcción de un azud nivelador de 250 metros de extensión y un nuevo paseo costanero. La inversión supera los $2.737 millones y busca mejorar el control de los excedentes hídricos y las condiciones del espacio recreativo.