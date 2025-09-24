Avellaneda: la entrega de Licencias de Conducir se encuentra momentáneamente interrumpida

Desde el gobierno local indicaron que por la falta de entrega de insumos por parte de la empresa proveedora nacional, el Centro de Emisión de Licencias de esa ciudad se encuentra momentáneamente sin plásticos para imprimir las licencias de conducir.
Los trámites se realizan con normalidad, quedando únicamente pendiente la entrega del plástico hasta tanto se regularice la provisión de insumos.
Cabe aclarar que los trámites se realizan con normalidad, quedando únicamente pendiente la entrega del plástico hasta tanto se regularice la provisión de insumos.
En este contexto, y con el objetivo de dar respuesta a la comunidad, se dispuso priorizar la impresión de licencias para los profesionales que así lo requieran, mientras que el resto de los trámites se mantendrán en espera de la llegada del material.
Solicitan la comprensión de los vecinos ante esta situación que escapa a la responsabilidad municipal y reafirman su compromiso de informar de inmediato cuando se normalice el servicio.
