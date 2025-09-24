Once empresas presentaron ofertas para la millonaria obra del SAMCo de Gobernador Crespo
El acto de apertura de sobres se llevó a cabo este mediodía en el propio centro de salud. Se trata de una inversión clave que busca modernizar el edificio y mejorar la calidad de la atención sanitaria en la región.
Según destacó el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, el nuevo edificio beneficiará no solo a Gobernador Crespo, sino a una amplia zona de influencia que abarca desde La Penca hasta San Martín Norte y desde Colonia Silva hasta Pedro Gómez Cello
Once empresas constructoras presentaron sus ofertas para las obras de remodelación, refuncionalización y ampliación del SAMCo Dr. Carlos Boratti de Gobernador Crespo. El presupuesto oficial de la obra, una de las más esperadas por la comunidad, es de $1.684 millones.
Detalles de la obra
El proyecto tiene un plazo de ejecución de 12 meses y transformará por completo la infraestructura y la funcionalidad del SAMCo. Según destacó el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, el nuevo edificio beneficiará no solo a Gobernador Crespo, sino a una amplia zona de influencia que abarca desde La Penca hasta San Martín Norte y desde Colonia Silva hasta Pedro Gómez Cello.
"Es una obra pedida hace mucho tiempo, muchos años", afirmó Borla. El legislador también resaltó el impacto económico del proyecto, que generará mano de obra local en un contexto de retracción a nivel nacional. "En momentos en que se ataca la obra pública, en Santa Fe creemos que es al revés, porque estas políticas del gobierno provincial también generan trabajo", sostuvo.
El presupuesto oficial fue fijado en $1.684 millones, con un valor actualizado que ronda los $1.800 millones. Varias de las empresas que se presentaron cotizaron por debajo de este monto, lo que es un punto positivo para la adjudicación. Tras la apertura de sobres, se realizará un análisis técnico y económico para definir cuál será la empresa adjudicada.
Las ofertas presentadas:
JORGE STINCO CONSTRUCCIONES S.A.: $1.599.000.000
NORTE GRUP S.R.L.: $1.660.000.000
EFE CONSTRUCCIONES S.R.L.: $1.674.000.000
ICA S.R.L.: $1.678.000.000
MARTINEZ JUAN CARLOS: $1.680.000.000
SONZOGNI CARLOS A. ISMAEL: $1.771.000.000
CREA S.A.: $1.874.000.000
MT S.R.L.: $1.878.268.949,53
DEL LITORAL S.A.: $1.892.879.501,03
TECNOLOGÍA APLICADA S.R.L.: $1.948.200.000
CYMCA S.R.L.: $2.050.000.000
