#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este fin de semana

El Sub 15 de la Liga Reconquistense de Fútbol se consagró campeón en el Torneo Provincial de Selecciones de Ligas 2025

Los pibes escribieron hoy una página dorada en la historia del fútbol juvenil. En el partido final derrotaron al representante de Rafaela.

Llevaron bien arriba el nombre de le Liga Reconquistense de Fútbol. Foto: Gentileza
 14:14
Por: 

La competencia se desarrolló del 22 al 25 de agosto de 2025 , en la Ciudad de Santa Fe. El Torneo fue organizado por la Federación Santafesina de Fútbol y se jugó en el predio “Nery Pumpido” de la Liga Santafesina de Fútbol. Los chicos norteños obtuvieron la Copa de Oro Zona Centro/Norte de la Provincia de Santa Fe. Ahora deberán disputar con un representante de la zona sur, la gran final provincial para ver quien representa a Santa Fe en el nacional de la categoría.

La final

En una final inolvidable, llena de garra, sueños y corazones latiendo fuerte, vencieron a la poderosa Liga Rafaelina por 1 a 0 con un golazo de Héctor Chiani, que quedará grabado para siempre en la memoria de todos. Fue más que un partido: fue la coronación de un camino de esfuerzo, amistad y orgullo. Cada pase, cada corrida y cada abrazo final reflejaron el alma de este grupo que nunca dejó de creer.

Hoy Reconquista se abraza a sus chicos, a su cuerpo técnico y a toda la familia futbolera que acompañó en cada paso. Ellos demostraron que con trabajo, pasión y unidad se pueden alcanzar los sueños más grandes.

El cuerpo técnico integrado por el Prof. Joaquín Fernández, Cristian Romero (Preparador Físico), Julio Centurión, el utilero del seleccionado y Emilio Mendoza (Responsable del Equipo), sigue sumando logros en los torneos provinciales.

Paso a Paso

En su debut frente a la Liga Esperancina, los dirigidos por el Profesor Joaquín Fernández lograron un triunfo muy valioso por 1 a 0, con gol de Fernando Sosi, quien desató la alegría del equipo y de toda la delegación reconquistense.

Posteriormente en un partidazo lleno de emociones, nuestros chicos vencieron por 3 a 1 al gran candidato del certamen, la Liga Santafesina. Los goles reconquistenses fueron de Xavier Agüero, Héctor Chiani y Lorenzo Sessa, en una actuación memorable que hizo vibrar a toda la delegación.

El Seleccionado Sub 15 de la Liga Reconquistense de Fútbol cerró su participación en la fase de grupos con un empate frente a la Liga Verense por 1 a 1. El gol reconquistense fue convertido por Thiago Tello, en un partido duro y disputado hasta el final. Con este resultado los chicos aseguraron su lugar en la semifinal de la Copa de Oro. Finalmente el combinado reconquistense le ganó 1 a 0 a Ceres, con gol de Tomás Vera logrando de esta manera el pase a la final del certamen.

Nómina del Seleccionado Sub 15

1. Carballo Santino

2. Silva Thiago

3. Gálvez Mateo

4. Zárate Joel

5. Leiva Santiago

6. Tello Thiago

7. Oviedo Juan Cruz

8. Sosi Fernando

9. Chiani Héctor

10. Vera Tomás

11. Ruiz Díaz Gonzalo

12. Jara Bautista

13. Lunz Valentín

14. Florentín Rodrigo

15. Sessa Lorenzo

16. Otto Thiago

17. Agüero Xavier

18. Lebus Valentín

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Reconquista
Norte 24

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro