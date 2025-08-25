Un robo "de película"

Hicieron tres boquetes y con explosivos volaron la caja fuerte de un supermercado en Santa Fe

Ocurrió en el supermercado El Túnel (Gral López y Zavalla). Los ladrones utilizaron explosivos para abrir la bóveda y se llevaron un botín aún no determinado. La policía halló restos de pólvora.