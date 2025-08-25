#HOY:

Un robo "de película"

Hicieron tres boquetes y con explosivos volaron la caja fuerte de un supermercado en Santa Fe

Ocurrió en el supermercado El Túnel (Gral López y Zavalla). Los ladrones utilizaron explosivos para abrir la bóveda y se llevaron un botín aún no determinado. La policía halló restos de pólvora.

No hay antecedentes de un robo con explosivos en un comercio de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.
 14:06
 / 
Por: 

Durante la madrugada del lunes, un grupo de delincuentes perpetró un robo de película en el supermercado El Túnel, ubicado en la esquina de General López y Zavalla, pleno corazón de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con lo narrado por el encargado del local, los ladrones forzaron puertas, ventanas y hasta el techo para ganar acceso al edificio. Una vez adentro, se dirigieron directamente al sector de las bóvedas, donde realizaron tres boquetes hasta llegar a las cajas fuertes.

Con la ayuda de explosivos, lograron violentar al menos una de ellas y escaparon con una suma de dinero aún no determinada.

La magnitud de la detonación fue tal que los vecinos escucharon el estruendo y muchos salieron de sus casas en estado de alerta. La policía confirmó luego que en el sector se encontraron restos de pólvora y severos daños materiales.

"Tenían en claro lo que buscaban"

"Se llevaron bastante dinero, aunque todavía no podemos precisar cuánto porque la policía está haciendo los controles. Lo que sí está claro es que vinieron por la caja. Tenían muy claro lo que buscaban", sostuvo el encargado del supermercado.

Investigadores y peritos de la policía trabajaron en la escena del suceso. Crédito: Flavio Raina.

El hombre explicó además que los ladrones cortaron la luz, la alarma y el sistema de seguridad. Si bien el local cuenta con cámaras, hasta el momento las imágenes permanecen bajo análisis de los investigadores.

"No sabemos cuántas personas participaron ni cuánto tiempo estuvieron dentro, pero fue un trabajo de precisión, muy prolijo y con mucha fuerza. Eso genera ruido, es raro que nadie haya visto nada", agregó.

Vecinos en alerta

Algunos residentes de la zona confirmaron que en horas de la madrugada escucharon movimientos sospechosos en los techos y, posteriormente, una explosión que retumbó en todo el barrio.

Los vecinos comentaron que la explosión fue tremenda. Crédito: Flavio Raina.

Un obrero que trabaja en una construcción lindera contó: "Me avisaron cerca de las 3.30 que había alguien en los techos. Después me enteré que habían entrado al supermercado. Hoy vine temprano y descubrí que hicieron un boquete y volaron la caja fuerte. Fue un golpe tremendo".

Investigación en curso

Por la magnitud del hecho, las máximas autoridades policiales de la Unidad Regional I y el fiscal en turno se trasladaron al lugar. La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos peritos trabajan sobre los restos de pólvora hallados en la bóveda y sobre las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

De momento, todo apunta a que se trató de un golpe comando planificado con antelación y ejecutado por delincuentes con experiencia profesional.

El hecho es investigado bajo la figura de robo con uso de explosivos, un delito de altísima peligrosidad. Crédito: Flavio Raina.

Un barrio conmocionado

El estruendo de la detonación y el despliegue posterior de móviles policiales, bomberos y peritos generaron enorme preocupación en los vecinos de barrio Sur.

"Acá todos nos conocemos, esto es algo que jamás vimos. El miedo es grande porque si son capaces de entrar con explosivos a un supermercado, ¿qué queda para nosotros?", expresó una vecina de la zona.

El hecho es investigado bajo la figura de robo con uso de explosivos, un delito de altísima peligrosidad.

