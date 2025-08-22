Vandalismo en comercios: un detenido y otro demorado en distintos operativos

Según consta en el parte oficial, el sospechoso había roto tres candados con intenciones de robar, aunque no logró sustraer elementos. Toda la maniobra quedó registrada por las cámaras de videovigilancia, lo que permitió confirmar la secuencia.
Minutos después, en Pedro Zenteno y Necochea, los efectivos procedieron a la aprehensión de M. J. G., de 24 años, quien fue trasladado a sede policial imputado por robo en grado de tentativa.
El procedimiento contó con la colaboración del móvil 11236 de la división Caballería, que intervino en el comercio damnificado. La investigación quedó en manos del fiscal Dr. Cechini, mientras que el detenido recibió asistencia médica a cargo del galeno de turno.
En zona céntrica
Un par de horas antes, cerca de las 2 de la mañana, otro operativo se desplegó en pleno centro de la ciudad. En este caso, personal del Grupo de Operaciones Especiales (GSI) patrullaba a bordo del móvil 3378 cuando fue alertado por la Central de Monitoreo Municipal.
Uno de los sospechosos llevaba una mochila en cuyo interior había una piedra de gran tamaño. Crédito: El Litoral.
En calle San Martín al 1800, los agentes identificaron a un joven que merodeaba locales en actitud sospechosa. Al intentar ser identificado, el sujeto intentó eludir a la policía, acostándose sobre un bolso que llevaba consigo para ocultar su contenido.
Tras la requisa, se constató que dentro del bulto transportaba una piedra de gran tamaño, presuntamente destinada a ocasionar daños. El muchacho, identificado como V. S. S., de 22 años y en situación de calle, fue trasladado en calidad de demorado por dudosa procedencia.
Contexto de reiterados ataques
Estos operativos se dan en medio de una seguidilla de episodios de vandalismo que afectan a los comerciantes de Santa Fe, especialmente en la zona céntrica y los barrios aledaños.
Desde las fuerzas de seguridad destacaron que la coordinación entre patrullajes preventivos, cámaras de videovigilancia y móviles en la calle permitió actuar con rapidez en ambos hechos.
