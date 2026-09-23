La Municipalidad de Suardi recibirá un aporte no reintegrable de $10 millones para avanzar con trabajos de forestación y jardinería en distintos sectores de la ciudad, con especial atención en los barrios de reciente desarrollo.
Suardi destinará $10 millones a la forestación y el arbolado urbano
El aporte no reintegrable será destinado a la compra de ejemplares arbóreos y forma parte del programa provincial “Plantar para el Futuro”. El municipio tendrá 90 días para concretar las adquisiciones y ejecutar las mejoras previstas.
Los recursos fueron asignados en el marco del programa provincial “Plantar para el Futuro”, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, a través de la Resolución N° 185/2026.
Según se informó, los fondos serán utilizados para la adquisición de ejemplares arbóreos que serán incorporados al ejido urbano. El objetivo es ampliar y fortalecer el arbolado público, especialmente en los nuevos sectores residenciales de Suardi.
Más árboles y especies para el espacio urbano
El programa “Plantar para el Futuro” contempla acciones de forestación urbana, periurbana y rural mediante la incorporación de árboles y especies nativas.
En el caso de Suardi, el proyecto presentado por el municipio contempla utilizar los recursos para sumar ejemplares en los barrios más nuevos y mejorar la cobertura vegetal de esos sectores.
La incorporación de arbolado urbano puede contribuir a la generación de espacios verdes, la biodiversidad y la mitigación de algunos efectos asociados a las altas temperaturas, además de mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de los espacios públicos.
Un plazo de 90 días
De acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución provincial, el municipio dispone de un plazo máximo de 90 días corridos para concretar la adquisición de los ejemplares y ejecutar las mejoras contempladas en el proyecto.
La iniciativa forma parte de una línea de financiamiento destinada a promover acciones ambientales en municipios y comunas de la provincia, con proyectos vinculados con la forestación y el fortalecimiento de espacios verdes.
En Suardi, la primera etapa estará enfocada principalmente en los barrios de reciente construcción, donde se prevé incorporar nuevos ejemplares para ampliar el arbolado y acompañar el crecimiento urbano.