El grupo de teatro independiente "Nomeacuerdo" celebró sus primeros 15 años de trayectoria con un encuentro de camaradería entre sus integrantes. La reunión incluyó regalos, anécdotas y algunos sketches, en una jornada que combinó el festejo por el camino recorrido con la pasión por seguir haciendo teatro.
"Nomeacuerdo": una década y media de teatro independiente y pasión por la comedia
La agrupación nació por iniciativa de Ana María Centis, luego de su jubilación como docente. A lo largo de estos años presentó distintas comedias, llevó sus obras a localidades de la región y consolidó un elenco estable de 12 actores.
La historia de la agrupación comenzó a partir de una iniciativa de su fundadora y directora, Ana María Centis. Tras retirarse de la docencia, decidió concretar un proyecto que venía gestando desde hacía tiempo: formar un grupo de teatro independiente integrado por adultos.
Durante su etapa como docente, Centis había preparado a estudiantes que participaban de los festivales de teatro de escuelas secundarias organizados por la Municipalidad. Esa experiencia alimentó su interés por la actividad escénica y, al jubilarse, encontró la oportunidad de impulsar una propuesta propia. Lo que entonces parecía un sueño hoy suma 15 años de actividad.
De "La casa de los abuelos" a los escenarios de la región
La primera puesta en escena del grupo fue "La casa de los abuelos", una obra inspirada en la historia de una familia ferroviaria. El argumento tomó como referencia los relatos de Osvaldo Tschannen y de la profesora Nené García, y marcó el comienzo de un recorrido que con el tiempo sumó numerosas presentaciones.
Entre las obras que dejaron una huella especial se encuentra la adaptación de "Esperando la carroza", que logró llenar en dos oportunidades el teatro local y permitió proyectar al elenco hacia otros escenarios. La propuesta también se presentó en Avellaneda, Malabrigo, La Gallareta y la ciudad de Santa Fe.
Actualmente, el grupo cuenta con un elenco estable de 12 actores. El nombre "Nomeacuerdo" surgió, precisamente, durante los primeros ensayos, cuando a los integrantes les costaba memorizar los textos y esa expresión se convirtió en una muletilla habitual. Con el tiempo, terminó identificando a la agrupación.
La comedia como sello del grupo
Desde sus comienzos, la elección del repertorio estuvo orientada al género de comedia. "Nunca hicimos tragedia ni drama, dado que lo que más queremos es que la gente se olvide de los problemas cotidianos y venga al teatro a divertirse con nosotros", explica Centis.
La directora también cuenta que suele tener definidos los personajes desde el momento en que elige una obra: "En el mismo momento en que elijo la obra ya sé qué papel le voy a dar a cada uno".
La organización de los ensayos requiere contemplar las distintas actividades y responsabilidades de los integrantes. En el elenco conviven personas mayores y jóvenes que trabajan, por lo que los horarios deben adaptarse a la disponibilidad de cada uno.
Quince años y nuevos proyectos por delante
El encuentro aniversario también funcionó como despedida del año y una pausa en la actividad teatral. La intención es retomar los ensayos en febrero, recuperar el ritmo de trabajo y comenzar a preparar nuevas propuestas para volver a encontrarse con el público.
Después de 15 años, "Nomeacuerdo" mantiene el espíritu que impulsó su creación: compartir historias, disfrutar del escenario y ofrecer al público un espacio para reírse y dejar por un rato de lado las preocupaciones cotidianas. Con el telón como punto de encuentro, el grupo se prepara para continuar escribiendo nuevos capítulos de su historia.