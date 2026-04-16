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El Hospital de Reconquista inició la elección de representantes para su Consejo de Administración

En el marco del proceso de normalización institucional, este miércoles se realizó la primera votación para el estamento de trabajadores no profesionales. La jornada tuvo una participación superior al 50 % del padrón y habrá segunda vuelta.

La conformación del Consejo de Administración permitirá recuperar el funcionamiento regular de este órgano en el Hospital Central de ReconquistaLa conformación del Consejo de Administración permitirá recuperar el funcionamiento regular de este órgano en el Hospital Central de Reconquista
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Con la participación de 269 votantes sobre un padrón de 523, el Hospital Central de Reconquista dio inicio este miércoles al proceso electoral para la conformación de su Consejo de Administración, en el marco de la normalización institucional que lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia.

En esta primera instancia se eligieron los representantes del estamento de trabajadores no profesionales. Seis listas compitieron en la elección y, tras el recuento de votos, se definió que habrá una segunda vuelta entre las fórmulas integradas por Horacio Rajoy (titular) y Marta Lese (suplente), y Angelina Raquel Bandeo (titular) y Víctor Manuel Piceda (suplente).

La conformación del Consejo de Administración permitirá recuperar el funcionamiento regular de este órgano en el Hospital Central de ReconquistaLa conformación del Consejo de Administración permitirá recuperar el funcionamiento regular de este órgano en el Hospital Central de Reconquista

El cronograma continuará el martes 21 de abril, cuando se llevará adelante la elección del representante de la Cooperadora y del representante de la comunidad. En tanto, la segunda vuelta para el estamento no profesional se realizará el miércoles 22 de abril.

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El proceso electoral contó con el acompañamiento de la Junta Electoral, integrada por el interventor del hospital, el director y representantes de la Secretaría de Participación Social en Salud del Ministerio de Salud, área responsable de la organización, supervisión y ejecución de los comicios.

Participación y fortalecimiento institucional

Valentina Sirtori, integrante de la Secretaría de Participación Social en Salud, destacó el desarrollo de la jornada y el nivel de participación alcanzado, incluso en condiciones climáticas adversas. “Estamos muy conformes porque, a pesar de la lluvia, hubo una participación importante del personal no profesional, lo que demuestra el compromiso con este proceso democrático”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la normalización institucional “permite restituir el funcionamiento pleno de los órganos de conducción, tal como lo establece la normativa, y avanzar hacia un esquema más participativo y representativo”.

Objetivos

Además, recordó que este proceso “forma parte de una decisión de la ministra Silvia Ciancio de concluir de manera ordenada la intervención iniciada en 2021, fortaleciendo la institucionalidad del hospital y garantizando la participación de todos los sectores”.

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La conformación del Consejo de Administración permitirá recuperar el funcionamiento regular de este órgano en el Hospital Central de Reconquista, integrando a representantes de los distintos estamentos del equipo de salud, de la comunidad y de la cooperadora, junto a las autoridades del efector y del Estado provincial.

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