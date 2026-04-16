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Presupuesto Participativo Joven: se define qué proyectos se harán realidad en Esperanza

La ciudad de Esperanza vivirá una nueva jornada del Presupuesto Participativo Joven, donde estudiantes y jóvenes elegirán proyectos vinculados a ambiente, cultura e inclusión.

Este viernes, jóvenes decidirán el futuro de iniciativas comunitarias en Esperanza. Foto. Fernando NicolaEste viernes, jóvenes decidirán el futuro de iniciativas comunitarias en Esperanza. Foto. Fernando Nicola
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La Municipalidad de Esperanza llevará adelante este viernes 17 de abril una nueva instancia del programa Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa que promueve la participación activa de las nuevas generaciones en la toma de decisiones.

Foto: Fernando NicolaEsperanza impulsa la participación juvenil con la votación de proyectos. Foto: Fernando Nicola

La actividad se desarrollará de 19 a 21 horas en la explanada del Centro Cultural Municipal Dante Alighieri, donde jóvenes de entre 15 y 30 años podrán votar por los proyectos que desean ver concretados en la ciudad.

El programa es impulsado por la Secretaría de Cultura y Educación local, en conjunto con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe.

Propuestas con impacto social y ambiental

Durante la jornada, los participantes podrán elegir entre tres iniciativas desarrolladas por estudiantes secundarios, cada una con un fuerte enfoque en problemáticas actuales.

Al respecto, el concejal aclaró que la inversión municipal en materia de seguridad “sin contar lo de promoción social, se compone de dos rubros: $ 78 millones de pesos en monitoreo y 22 millones de pesos en prevención y seguridad ciudadana”, totalizando 100 millones de pesos. Foto: Fernando NicolaEsperanza impulsa la participación juvenil con la votación de proyectos. Foto: Fernando Nicola

Una de ellas es “Eco-Bicicletas”, elaborada por alumnos de la E.E.T.P. N° 644 “Gregoria Matorras”, que propone fomentar la movilidad sustentable mediante la incorporación de medios de transporte accesibles y amigables con el ambiente.

Otra propuesta es la creación de “Un anfiteatro natural”, impulsada por estudiantes de la E.E.S.O. N° 715 “Gastón Gori”, que busca generar un espacio destinado a la expresión artística y cultural, promoviendo además la puesta en valor de un espacio verde de la ciudad.

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Por último, el proyecto “Parques Inclusivos”, desarrollado por alumnas de la Escuela Normal Superior N° 30 “Domingo Faustino Sarmiento”, apunta a incorporar juegos adaptados en plazas, garantizando la inclusión de niños y niñas con distintas discapacidades.

Música en vivo y participación juvenil

Además de la instancia de votación, la jornada contará con actividades culturales que acompañarán el encuentro. Se presentarán en vivo las bandas “Palitos de la Selva” y “Duraznos Bajo Zero”, sumando un componente artístico a la propuesta.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de espacios, que no solo permiten canalizar ideas y propuestas de los jóvenes, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad.

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De esta manera, Esperanza continúa apostando a la participación ciudadana y al protagonismo juvenil, promoviendo iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida y construir una ciudad más inclusiva, sustentable y dinámica.

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