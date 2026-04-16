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San Lorenzo lanzó una nueva edición del Reciclón para reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos

Hasta el 27 de abril, el municipio de San Lorenzo lleva adelante una nueva edición del programa Reciclón, que promueve la correcta disposición de residuos tecnológicos mediante su recolección en distintos puntos de la ciudad, evitando así el impacto contaminante de estos materiales.

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La Municipalidad de San Lorenzo puso en marcha una nueva edición del programa “Reciclón”, una iniciativa orientada a la recolección y tratamiento adecuado de residuos tecnológicos en desuso.

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La campaña comenzó este lunes 13 de abril y se extenderá hasta el próximo 27, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que generan estos desechos cuando no reciben un tratamiento adecuado.

Qué residuos se pueden reciclar

Durante este período, vecinos y vecinas podrán acercar distintos tipos de aparatos electrónicos en desuso para su reciclaje, contribuyendo así a una gestión más sustentable de los residuos y a la protección del ambiente.

Los dispositivos podrán entregarse de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, en tres puntos habilitados: el Palacio Municipal, el Departamento de Parques y Paseos y la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente. Estos espacios funcionarán como centros de acopio para facilitar la participación ciudadana en la campaña.

(211126) -- BUENOS AIRES, 26 noviembre, 2021 (Xinhua) -- Un trabajador retira etiquetas de la carcasa de un monitor en la planta de operaciones de Basura Cero perteneciente a la Asociación Civil Basura Cero, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 26 de noviembre de 2021. Una asociación de Argentina promueve la conciencia sustentable e impulsa el compromiso con el medio ambiente a través de la recuperación y el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, mientras impulsa la inclusión social al generar puestos de trabajo y dar un oficio a personas que integran grupos excluidos. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (da) (ra) (vf)Residuos electrónicos: el municipio impulsa una nueva campaña de reciclaje hasta fin de mes

El programa contempla la recepción de una amplia variedad de equipos electrónicos, entre ellos televisores, monitores —tanto CRT como LCD—, impresoras de diferentes tipos, notebooks, celulares (con o sin baterías), CPU, teclados, mouse, cables eléctricos, fotocopiadoras y baterías.

La diversidad de elementos aceptados busca fomentar la correcta disposición de dispositivos que suelen acumularse en los hogares.

Impacto ambiental y tratamiento de los residuos

El reciclaje de estos aparatos resulta fundamental, ya que si bien en condiciones normales no representan un riesgo, su incineración puede liberar sustancias altamente contaminantes. Entre ellas se encuentran toxinas y dioxinas provenientes de los plásticos, así como metales pesados presentes en los componentes electrónicos, que afectan tanto al aire como al agua.

japon planta de reciclaje de material electronico cpu microprocesadores reciclado basura electronica CPU chips are seen at a recycling facility of Re-Tem Corp in Tokyo October 15, 2010. Re-Tem Corp researches and develops the recycling of rare earth metals vital to the production of electronics. Japanese high-tech companies face higher input costs for rare earth metals as dominant supplier China curbs exports. REUTERS/Toru Hanai (JAPAN - Tags: BUSINESS ENVIRONMENT) japon tokio japon planta de reciclaje de material electronico cpu microprocesadoresResiduos electrónicos: el municipio impulsa una nueva campaña de reciclaje hasta fin de mes

Para evitar estos efectos, los equipos recolectados serán procesados por una empresa especializada, que se encargará de desarmarlos, recuperar los materiales reutilizables y tratar los componentes plásticos para su reciclaje. De esta manera, el programa no solo reduce la contaminación, sino que también promueve la economía circular mediante la reutilización de recursos.

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Con esta nueva edición del Reciclón, el municipio reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y convoca a la comunidad a sumarse a prácticas responsables en la gestión de residuos tecnológicos.

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