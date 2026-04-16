En el sur provincial

San Lorenzo lanzó una nueva edición del Reciclón para reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos

Hasta el 27 de abril, el municipio de San Lorenzo lleva adelante una nueva edición del programa Reciclón, que promueve la correcta disposición de residuos tecnológicos mediante su recolección en distintos puntos de la ciudad, evitando así el impacto contaminante de estos materiales.