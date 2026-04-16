La Municipalidad de San Lorenzo puso en marcha una nueva edición del programa “Reciclón”, una iniciativa orientada a la recolección y tratamiento adecuado de residuos tecnológicos en desuso.
San Lorenzo lanzó una nueva edición del Reciclón para reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos
Hasta el 27 de abril, el municipio de San Lorenzo lleva adelante una nueva edición del programa Reciclón, que promueve la correcta disposición de residuos tecnológicos mediante su recolección en distintos puntos de la ciudad, evitando así el impacto contaminante de estos materiales.
La campaña comenzó este lunes 13 de abril y se extenderá hasta el próximo 27, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que generan estos desechos cuando no reciben un tratamiento adecuado.
Qué residuos se pueden reciclar
Durante este período, vecinos y vecinas podrán acercar distintos tipos de aparatos electrónicos en desuso para su reciclaje, contribuyendo así a una gestión más sustentable de los residuos y a la protección del ambiente.
Los dispositivos podrán entregarse de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, en tres puntos habilitados: el Palacio Municipal, el Departamento de Parques y Paseos y la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente. Estos espacios funcionarán como centros de acopio para facilitar la participación ciudadana en la campaña.
El programa contempla la recepción de una amplia variedad de equipos electrónicos, entre ellos televisores, monitores —tanto CRT como LCD—, impresoras de diferentes tipos, notebooks, celulares (con o sin baterías), CPU, teclados, mouse, cables eléctricos, fotocopiadoras y baterías.
La diversidad de elementos aceptados busca fomentar la correcta disposición de dispositivos que suelen acumularse en los hogares.
Impacto ambiental y tratamiento de los residuos
El reciclaje de estos aparatos resulta fundamental, ya que si bien en condiciones normales no representan un riesgo, su incineración puede liberar sustancias altamente contaminantes. Entre ellas se encuentran toxinas y dioxinas provenientes de los plásticos, así como metales pesados presentes en los componentes electrónicos, que afectan tanto al aire como al agua.
Para evitar estos efectos, los equipos recolectados serán procesados por una empresa especializada, que se encargará de desarmarlos, recuperar los materiales reutilizables y tratar los componentes plásticos para su reciclaje. De esta manera, el programa no solo reduce la contaminación, sino que también promueve la economía circular mediante la reutilización de recursos.
Con esta nueva edición del Reciclón, el municipio reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y convoca a la comunidad a sumarse a prácticas responsables en la gestión de residuos tecnológicos.