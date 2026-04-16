El intendente de la ciudad de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, presentó oficialmente las instalaciones del nuevo Polo Educativo, un espacio estratégico diseñado para centralizar la oferta académica de diversas universidades en la ciudad.
San Jorge busca perfilarse como faro educativo en el centro oeste santafesino
En la mañana de este miércoles se presentó oficialmente el Polo de Nivel Superior, un espacio donde confluirán las diferentes universidades que deseen llevar su oferta a la región. Este sábado inicia la primera cursada presencial con "Autocad inicial".
El encuentro sirvió para explicar el funcionamiento del centro, que este sábado marcará un hito con el inicio de la formación "Autocad inicial", su primera cursada presencial. Acá van a confluir todas las altas casas de estudio que quieran venir a ofrecer su oferta a toda la comunidad de la zona”, destacó el jefe del Ejecutivo.
Sin dudas que será un paso inicial para empezar a construir, de a poco, un proyecto que busque consolidación en su oferta educativa para toda una región.
“Esto lo empezamos a trabajar desde el inicio de gestión junto a distintos actores. Siempre con la firme convicción de que nuestra localidad no podía estar ajena a la calidad educativa que va a beneficiar a toda la región”, recordó Pellegrino.
Primera etapa
En una primera etapa, el municipio concretó un trabajo mancomunado con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), gracias a la gestión de Franco Bartolacci, hijo de la ciudad.
Posteriormente, se sumaron a la oferta académica y formativa la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF). "Decidimos trabajar en un Polo Educativo de Nivel Superior donde confluyan todas las altas casas de estudio que quieran traer sus propuestas a la ciudad", sostuvo el intendente de San Jorge.
Por su parte, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, subrayó la importancia regional del anuncio: "Este es un punto de partida importantísimo no sólo para la localidad, sino para toda la zona. Queremos que este Polo sea el más importante del Centro Oeste santafesino".
En tal sentido, el legislador aseguró que se trata de “un gran desafío” por la magnitud de influencia que tendrá.
“Esto implica un dinamismo distinto a la localidad. Dar un paso de esta magnitud implica soñar y pensar una ciudad de otras características en el mediano y largo plazo con un polo educativo relacionado con todo el potencial productivo de la región”.
Desarrollo
A su turno, la secretaria de Desarrollo Productivo, Estefanía Giecco, explicó que la grilla de carreras y cursos se diseña en base a las necesidades reales del sector privado local: "En muchos casos la industria busca mano de obra con formación específica. El Polo viene a responder a esa necesidad puntual, por lo que cada propuesta se piensa en torno a eso".
Sobre el cierre, Pellegrino indicó que el proyecto surgió de la demanda y la necesidad de los jóvenes que no pueden ir a otras ciudades a cursar carreras y oficios, junto a las propuestas del sector productivo. “Para que crezca y se desarrolle una ciudad, producción y educación tienen que ir de la mano”, concluyó.