La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez formalizó la cesión en comodato de un terreno de 750 metros cuadrados a la asociación civil Juan María, con el objetivo de garantizar la continuidad y expansión de las actividades del Centro Educativo San Damián —que próximamente pasará a denominarse Centro Educativo Juan María— en el barrio El Eucaliptal.
Nuevo espacio para la educación comunitaria en Villa Gobernador Gálvez
El Centro Educativo San Damián contará con un terreno municipal donde desarrollará actividades de acompañamiento escolar y talleres para jóvenes del barrio El Eucaliptal.
El espacio, ubicado en la intersección de las calles San Diego y Caseros, será destinado a la instalación de contenedores que funcionarán como aulas. Allí se desarrollarán talleres y propuestas de apoyo escolar orientadas a niños, niñas y jóvenes de la zona, en una iniciativa que busca reforzar la inclusión educativa y el acompañamiento social.
Apoyo
El acto de entrega se llevó a cabo en el colegio Teodelina Fernández de Alvear y estuvo encabezado por el intendente Alberto Ricci, quien destacó el trabajo articulado entre el Estado local y las instituciones de la ciudad. En ese sentido, remarcó que desde el inicio de su gestión se impulsaron políticas para fortalecer el entramado institucional.
“Desde que comenzamos nuestra gestión estamos trabajando fuertemente junto a las instituciones de la ciudad. En una primera instancia creamos la Oficina de Instituciones, desde donde ya acompañamos a más de 100 entidades para que puedan regularizar su situación y obtener su personería jurídica”, señaló el mandatario.
Asimismo, Ricci explicó que el Municipio también brinda asistencia a través del Fondo de Salud, Seguridad y Educación, herramienta que permite a las organizaciones llevar adelante mejoras edilicias y sostener sus actividades.
“En este caso, a la asociación civil Juan María le damos este terreno en comodato para que puedan seguir brindando talleres y apoyo escolar en el barrio El Eucaliptal”, agregó.
Renovación
El comodato tendrá una duración de 10 años, con renovación automática en caso de que ninguna de las partes manifieste lo contrario. No obstante, el acuerdo contempla la posibilidad de que el Municipio solicite la restitución del inmueble, con un preaviso de 10 días.
Con esta iniciativa, el gobierno local refuerza su política de acompañamiento a organizaciones sociales, promoviendo espacios de contención y desarrollo para las infancias y juventudes de la ciudad.