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Rafaela apuesta a la economía del conocimiento para generar empleo calificado

Se trata de un proyecto de ordenanza elaborado por el Ejecutivo que tiene como objetivo el desarrollo e instalación de nuevas empresas ligadas a la economía del conocimiento. El mismo contempla beneficios para estas últimas. El intendente subrayó que el nuevo régimen no solo permitirá colocar a Rafaela como referencia en la materia, sino también generar mano de obra calificada.