El intendente Leonardo Viotti presentó ante la prensa el proyecto de ordenanza orientado a la creación del Régimen Local de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Rafaela apuesta a la economía del conocimiento para generar empleo calificado
Se trata de un proyecto de ordenanza elaborado por el Ejecutivo que tiene como objetivo el desarrollo e instalación de nuevas empresas ligadas a la economía del conocimiento. El mismo contempla beneficios para estas últimas. El intendente subrayó que el nuevo régimen no solo permitirá colocar a Rafaela como referencia en la materia, sino también generar mano de obra calificada.
Dicho proyecto fue elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal, lleva la firma del intendente, y tiene como objetivo potenciar el trabajo de un sector que viene demostrando una clara expansión a nivel mundial: la economía del conocimiento.
En la presentación, Viotti estuvo acompañado por la secretaria de Producción, Empleo e Innovación, Patricia Imoberdorf y el presidente del clúster de empresas del conocimiento (CEDI), Marcelo Warnes.
En ese marco, Leonardo Viotti comentó que «esta idea la venimos desarrollando desde hace varios meses con Patricia Imoberdorf porque quería hacer algo para potenciar la economía del conocimiento en Rafaela».
El mandatario consideró que «la industria va a cambiar y el modelo productivo rafaelino no se puede quedar en el tiempo. Encontramos en la economía del conocimiento un norte. Estamos convencidos de que Rafaela tiene potencial para desarrollarse en este terreno porque tenemos un ecosistema emprendedor, se ha potenciado como un ecosistema educativo, y la combinación de ambos nos convierte en un ecosistema de innovación».
«Esta ordenanza plasma una intención, vinculando al Municipio y el clúster, que he firmado y se ha elevado al Concejo Municipal para que se discuta y pueda hacerse realidad cuanto antes. El objetivo es que nazcan nuevas ideas en materia de economía del conocimiento y que se potencien las que existen», manifestó Viotti.
El titular del Ejecutivo local indicó que «estos beneficios ?fiscales, tributarios y de apoyo? buscan darle mayor relevancia a ideas, proyectos o empresas existentes, haciéndolas crecer, generando nuevas, que a su vez generen nuevas fuentes de trabajo y que provoquen el surgimiento de nuevos ítems productivos que sean diferentes a los tradicionales».
«Para todo esto, entre otras cosas, se necesita energía. Es por eso que, en los próximos días, estaremos inaugurando, junto al Gobierno de la Provincia, la 4.ª estación transformadora EPE Norte. Una ciudad que quiera crecer necesita servicios y la energía es importante. O sea que no solo estamos trabajando en normativa, sino en infraestructura para que nuestra industria crezca», afirmó Viotti.
Vale mencionar que también estuvieron presentes representantes de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (Acdicar) y del Centro de Desarrollo Tecnológico (CenTec).
Trabajo conjunto para fomentar el crecimiento productivo
Por su parte, Patricia Imoberdorf mencionó: «Hoy presentamos una nueva herramienta de promoción para la economía del conocimiento» y agregó que «Rafaela cuenta con un entramado productivo, tecnológico, educativo que fomenta el crecimiento de las empresas y, en este caso, venimos trabajando desde hace unos meses, con el clúster CEDI, con el Centro Comercial, en este proyecto que es una creación de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento»
La funcionaria describió que «el objetivo es fomentar la radicación, expansión, fortalecimiento y formalización de emprendimientos y empresas actuales que están vinculadas a actividades intensivas de economía del conocimiento, innovación y tecnología con el apoyo de un estado presente que acompaña. Esto no es una política aislada. Desde nuestra secretaría, venimos trabajando en pos del desarrollo productivo local, enmarcados en la planificación estratégica Rafaela 2031».
«La intención es promover la generación en un sector que ha crecido muchísimo y que tiene un potencial de crecimiento muy grande con vistas al futuro. Además, creo que las empresas del sector tradicional necesitan del sector de economía del conocimiento para seguir siendo competitivos en una Argentina cada vez más compleja que muestra una apertura de mercado que, si no miramos hacia adentro, mejorando nuestra tecnología, va a ser difícil seguir compitiendo», sostuvo Imoberdorf.
Entre los detalles más destacados del proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo al Concejo para su aprobación se destacan los siguientes detalles:
Requisitos de admisión
a. Poseer radicación real y desarrollar su actividad principal en el ejido de la ciudad de Rafaela.
b. Demostrar que su actividad principal se enmarca en las definidas en la reglamentación de esta ordenanza, acreditando que al menos el setenta por ciento (70%) de su facturación total del último ejercicio proviene de dichas actividades.
c. Tener sus obligaciones tributarias municipales regularizadas al momento de la solicitud.
d. Cumplimentar la documentación y procedimientos que la Autoridad de Aplicación establezca en la reglamentación.
e. Para aquellos casos en que la persona jurídica no contara aún con facturación en la/s actividad/es promovida/s, podrá solicitar su inscripción acreditando fehacientemente el desarrollo de dichas actividades de manera intensiva para incorporar conocimientos derivados de avances científicos y tecnológicos en sus productos, servicios o procesos productivos, con el fin de agregar valor e innovación, en los términos y alcances que establezca la reglamentación junto con la documentación y/o requisitos que a esos efectos se soliciten
Beneficios fiscales
a)Las empresas formalizadas gozarán de los siguientes beneficios:
Reducción del 50 % del Derecho de Registro Inspección e Higiene (DReI), por 5 años.
Prioridad en la aplicación de programas municipales o incentivos tributarios, siempre que existan líneas vigentes destinadas al sector o compatibles con las actividades promovidas.
Estabilidad tributaria por el período que dure el beneficio.
Exención total del Derecho de Construcción, en los casos de ampliación o nuevas edificaciones para uso de actividades de economía del conocimiento.
b) Las empresas nuevas gozarán de los siguientes beneficios:
Exención total del Derecho de Registro Inspección e Higiene (DReI) por el plazo de 2 años, luego de cumplido el plazo, reducción parcial (50 %), por 3 años.
Estabilidad tributaria por el período que dure el beneficio.
Exención total del Derecho de Construcción.
Un proyecto innovador
Finalmente, Marcelo Warnes expresó: «Este es un trabajo del que viene participando mucha gente desde unos cuántos años atrás. Lo importante es que llegamos a este momento».
«Hay varios municipios que tienen ordenanzas similares a la planteada en Rafaela, pero no están registrados en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento ?nacional?, ni en el Registro Provincial de Beneficiarios de la Economía del Conocimiento. Entonces, esto es una innovación ya que en este caso, no dependemos de Nación ni Provincia, sino que, al estar dentro del Municipio, estamos enmarcados en la ley», detalló Warnes.
«Esto va a favorecer a las empresas que estamos trabajando en el tema de la economía del conocimiento y el rango de empresas que la componen es muy grande. Les pedimos a las empresas interesadas que consulten en el clúster o en la Municipalidad. Queremos lograr ser un polo de referencia a nivel país», concluyó el dirigente.