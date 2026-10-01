Una recorrida por distintas localidades del norte santafesino permitió avanzar con acciones vinculadas a niñez, regularización dominial, infraestructura deportiva y ordenamiento de terrenos.
Avanzan en el norte santafesino programas de niñez, regularización dominial y deporte
La jornada incluyó convenios con 12 gobiernos locales y tres asociaciones civiles para Centros de Día de Niñez, asistencia a cuatro clubes mediante el programa Alentar y la entrega de 14 escrituras. En El Timbó también se presentó el plano de mensura de un terreno dividido en 55 lotes.
Las actividades se desarrollaron en Malabrigo, Avellaneda y el paraje El Timbó, con la participación de representantes de gobiernos locales, asociaciones civiles, instituciones deportivas y familias beneficiarias.
Convenios para Centros de Día de Niñez
En la Casa del Bicentenario de Malabrigo se firmaron convenios con 12 gobiernos locales y tres asociaciones civiles de los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera, destinados al funcionamiento de Centros de Día de Niñez.
Los acuerdos se incorporan a una red de convenios que contempla espacios destinados al acompañamiento y promoción de derechos de niños y niñas.
La actividad reunió a representantes de los servicios locales de niñez y de las instituciones que trabajan en territorio, con el objetivo de fortalecer la articulación para la atención de las infancias.
Catorce familias recibieron sus escrituras
La segunda escala fue en Avellaneda, donde se entregaron 14 escrituras de derecho posesorio a vecinos de Avellaneda, La Sarita y Reconquista.
La documentación se otorgó en el marco del programa de Regularización Dominial, reglamentado por la denominada Ley Pierri, que permite avanzar en la formalización de la situación dominial de viviendas ocupadas por sus habitantes.
El acceso a la escritura representa para las familias la posibilidad de contar con seguridad jurídica sobre los inmuebles que habitan y avanzar en la regularización definitiva de sus propiedades.
Recursos para cuatro clubes y avances en El Timbó
Durante la jornada también se firmaron cuatro convenios del programa Alentar, destinado a brindar asistencia financiera a clubes para proyectos de infraestructura y adquisición de equipamiento.
Los beneficiarios fueron el Club Barrio Norte y el Club Social y Deportivo Defensores de la Costa, ambos de Avellaneda; el Club Newell's Old Boys El Arazá, de El Arazá; y el Club Ex Alumnos, de San Antonio de Obligado.
Finalmente, en la Asociación Civil El Timbó se entregó el plano de mensura correspondiente a un terreno compuesto por 55 lotes individuales. Cada parcela cuenta además con su respectiva Partida Inmobiliaria.
La documentación constituye un avance para la futura escrituración de las viviendas y permite continuar con el proceso de regularización de los terrenos donde se encuentran asentadas las familias del paraje.