En Malabrigo, Avellaneda y El Timbó

Avanzan en el norte santafesino programas de niñez, regularización dominial y deporte

La jornada incluyó convenios con 12 gobiernos locales y tres asociaciones civiles para Centros de Día de Niñez, asistencia a cuatro clubes mediante el programa Alentar y la entrega de 14 escrituras. En El Timbó también se presentó el plano de mensura de un terreno dividido en 55 lotes.