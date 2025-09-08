En Avellaneda avanza el plan integral de bacheo

La Municipalidad de Avellaneda informó que continúa ejecutando el plan integral de bacheo hoy, en Calle 17 entre C. 12 y C.10 por lo cual la calzada permanecerá cortada al tránsito hasta la finalización de las tareas.
Desde el gobierno local indicaron que estas obras le devuelven la correcta transitabilidad a la ciudad.
“Priorizamos las calles más deterioradas y con gran circulación de vehículos para brindar a los vecinos seguridad al transitar”, destacó el Intendente Gonzalo Braidot, en la continuidad del Plan intensivo de bacheo y tomado de fisuras que se lleva adelante en nuestra ciudad.
Indicaron que los trabajos comprenden la recuperación del espesor de la calzada; la reparación de las deformaciones existentes y el nivelado del suelo con mezcla asfáltica.
