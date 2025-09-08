#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Infraestructura

En Avellaneda avanza el plan integral de bacheo

Desde el gobierno local indicaron que estas obras le devuelven la correcta transitabilidad a la ciudad.

Avanza el plan de bacheo de Avellaneda: Foto: Gentileza
 13:19
Por: 

La Municipalidad de Avellaneda informó que continúa ejecutando el plan integral de bacheo hoy, en Calle 17 entre C. 12 y C.10 por lo cual la calzada permanecerá cortada al tránsito hasta la finalización de las tareas.

“Priorizamos las calles más deterioradas y con gran circulación de vehículos para brindar a los vecinos seguridad al transitar”, destacó el Intendente Gonzalo Braidot, en la continuidad del Plan intensivo de bacheo y tomado de fisuras que se lleva adelante en nuestra ciudad.

Indicaron que los trabajos comprenden la recuperación del espesor de la calzada; la reparación de las deformaciones existentes y el nivelado del suelo con mezcla asfáltica.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Avellaneda

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro