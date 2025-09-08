Reconquista interrumpe la entrega de licencias de conducir por falta de insumos provenientes de Nación

La Municipalidad de Reconquista, a través del Departamento de Licencia de Conducir dependiente de la Secretaría de Control Público, informó que debido a la falta de insumos plásticos necesarios para la impresión de las Licencias de Conducir se encuentra momentáneamente interrumpida la entrega de las mismas.
Cabe señalar que dichos insumos son provistos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que hasta el momento no ha confirmado fecha de reposición, precisó el municipio.
En este contexto, comunicó que las personas con turnos previamente asignados podrán concurrir normalmente a realizar los exámenes correspondientes.
No obstante, recordó que la aprobación de los exámenes no habilita a conducir en caso de tener la licencia vencida, y que el municipio no cuenta con autorización para emitir certificaciones provisorias.
«Agradecemos la comprensión de los vecinos y vecinas ante esta situación que excede a la Municipalidad, y solicitamos mantenerse atentos a los próximos comunicados oficiales cuando se normalice el servicio», concluyó el comunicado.
