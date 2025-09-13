Provincia puso en marcha la limpieza del Canal Bolatti

Con el objetivo de aumentar la capacidad de escurrimiento del agua producto de precipitaciones intensas, el Gobierno Provincial comenzó con las tareas de limpieza de fondo, taludes, desmonte y conformación de banquina de trabajo en una extensión de 20 kilómetros del Canal Bolatti, en el departamento San Cristóbal.
Respecto a los trabajos desarrollados por la Secretaría de Recursos Hídricos junto al Comité de Cuenca Zona Oeste Canales Principales 3 y 4, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó “el trabajo conjunto con el senador Felipe Michlig para acompañar a los productores y habitantes del departamento con obras hídricas con mirada productiva, como nos pide el gobernador Pullaro”.
“Estos trabajos son necesarios también para optimizar el escurrimiento y disminuir desbordes los días de abundantes precipitaciones que pueden cortar caminos comunales o rutas limitando la transitabilidad”, amplió el ministro Enrico.
Inversión y funcionamiento
Los trabajos para la limpieza de los 20 kilómetros del Canal Bolatti demandan al gobierno provincial una inversión superior a los $391 millones y cuentan con un plazo de ejecución de 9 meses. Estas tareas se realizan con dos retroexcavadoras, iniciando en la Ruta Provincial Nº 38 y avanzando 20 km. hacia la Ruta Provincial Nº 34.
En cuanto al funcionamiento del canal, Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos, explicó que “el Canal Bolatti nace en el distrito Ambrosetti, sobre la Ruta 38, y descarga en la laguna El Dentudo. Forma parte de la subcuenca del sistema Las Conchas, que finalmente desemboca en el Río Salado. Su función principal es drenar los excedentes hídricos de los bajos de la zona, beneficiando a localidades como Ambrosetti, La Rubia y Arrufó’’.
Con esta obra, la Provincia busca mejorar los escurrimientos y evitar anegamientos en la zona. El mantenimiento de canales asegura la transitabilidad, favoreciendo las rutas y caminos comunales con la correcta descarga ante abundantes precipitaciones tanto en áreas rurales como urbanas.
Finalmente, la presidenta comunal de Ambrosetti, Dianela Michlig, remarcó que “con la administración provincial de Maximiliano Pullaro tenemos la suerte de trabajar codo a codo junto a distintas áreas del gobierno y tener la presencia de los funcionarios en el territorio para avanzar con obras, proyectos y brindar respuestas a las necesidades de la gente y de la región”.
