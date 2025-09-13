#HOY:

Borla: "La obra de la Ruta 2, será la más relevante del centro-norte"

El senador habló de la inminente adjudicación de la Ruta Provincial Nº 2, una obra de $24.000 millones. Con casi 15 km, conectará las rutas 11 y 1. La obra, con pavimento, rotondas, iluminación LED y mejoras de seguridad, es clave para la producción agrícola y el desarrollo del centro-norte de la provincia.

“Esta ruta es fundamental porque facilita la producción desde la zona de Saladero Cabal hacia San Justo. Es una vía de comunicación vital para los productores agrícolas, especialmente los de arroz, y unirá dos rutas principales de la provincia. Por eso, su relevancia para la región es inmensa”, afirmó el senador Borla.
El senador provincial Rodrigo Borla anunció la inminente adjudicación del primer tramo de la Ruta Provincial Nº 2, una obra clave para la conectividad y el desarrollo económico de la región. Tras la reciente licitación, se espera que los trabajos comiencen pronto, marcando un hito en la infraestructura del departamento San Justo.

Con una inversión que supera los 24 mil millones de pesos, este primer tramo de casi 15 kilómetros conectará la Ruta Nacional Nº 11 con la Ruta Provincial Nº 1, incluyendo la construcción de rotondas y un paso a nivel.

Detalles técnicos de la obra

La pavimentación de los 14.600 metros de la ruta incluirá las siguientes características: Calzada de asfalto: 7.30 metros de ancho, con una banquina pavimentada de 1 metro y una de suelo natural de 2 metros. Rotondas: Se construirán dos rotondas modernas (una de cuatro ramas y otra de tres), ambas con iluminación LED y defensas metálicas.

Seguridad vial: Se instalará un paso a nivel con barreras automáticas en el cruce ferroviario y 53 nuevas columnas de iluminación LED a lo largo de la traza para mejorar la visibilidad.

Obras complementarias

El proyecto incluye mejoras adicionales para garantizar la funcionalidad y durabilidad de la ruta: Nuevas alcantarillas y limpieza de las existentes, Rectificación de cunetas y traslado de líneas eléctricas, Señalización horizontal y vertical, con la colocación de tachas y flex beam.

Calles colectoras con estabilizado granular y Cordones de hormigón, isletas y accesos.

Esta obra no solo mejorará el tránsito y la seguridad en la zona, sino que también potenciará la logística y la competitividad de los sectores productivos del centro-norte de la provincia.

