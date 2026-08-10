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Ruta 2: proyectan elevar un tramo crítico entre San Justo y Villa Saralegui

Los trabajos se concentrarán principalmente en el sector comprendido entre San Justo y el río Salado, donde se prevé elevar la traza unos 450 metros y sumar nuevas alcantarillas. El proyecto apunta a mejorar la transitabilidad del corredor durante períodos de lluvias intensas.