Representantes de la Dirección Provincial de Vialidad y autoridades de San Justo y Villa Saralegui mantuvieron una reunión para analizar las obras previstas sobre la Ruta Provincial N.º 2, en el tramo que conecta ambas localidades.
Ruta 2: proyectan elevar un tramo crítico entre San Justo y Villa Saralegui
Los trabajos se concentrarán principalmente en el sector comprendido entre San Justo y el río Salado, donde se prevé elevar la traza unos 450 metros y sumar nuevas alcantarillas. El proyecto apunta a mejorar la transitabilidad del corredor durante períodos de lluvias intensas.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Sociedad Rural de San Justo y contó con la participación del administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, funcionarios del organismo, el senador departamental Rodrigo Borla, el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, autoridades de Villa Saralegui e integrantes de la Asociación de Propietarios de Predios Rurales, entidad que participa en el mantenimiento de los caminos naturales del distrito.
Durante la reunión se analizaron principalmente las condiciones del sector comprendido entre San Justo y el río Salado, identificado como uno de los puntos más sensibles del corredor ante períodos de precipitaciones abundantes.
“Coordinamos que las tareas se llevarán a cabo principalmente en el tramo entre San Justo y el Salado, que es la zona más crítica cuando se producen grandes precipitaciones”, explicó Borla.
Elevación de la traza y nuevas alcantarillas
Entre las obras previstas se encuentra la elevación de aproximadamente un metro de un tramo de 450 metros de longitud de la Ruta 2.
De acuerdo con lo informado por Borla, para ejecutar este trabajo serían necesarios alrededor de 800 camiones de tierra, que permitirán elevar la cota de la calzada en el sector identificado como más vulnerable frente a las lluvias.
El proyecto también contempla la colocación de entre dos y tres nuevas alcantarillas. La cantidad definitiva quedará establecida una vez que se conozcan las conclusiones del informe técnico que debe elaborar la Dirección Provincial de Hidráulica.
“Las tareas van a incluir la colocación de entre dos y tres nuevas alcantarillas, según lo que determine el informe final de la Dirección de Hidráulica”, precisó el senador.
La intervención apunta a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto que las precipitaciones intensas generan sobre la transitabilidad de la ruta.
Recorrida por las obras de pavimentación
Luego de la reunión, las autoridades se trasladaron al sector este de la ciudad de San Justo, donde recorrieron parte de los trabajos de pavimentación de la Ruta Provincial N.º 2.
Se trata del primer tramo de la obra de pavimentación de esta vía de comunicación, que conecta San Justo con Saladero Cabal, en el departamento Garay.
La recorrida permitió observar el estado de los trabajos y analizar las intervenciones previstas para los distintos sectores del corredor vial.
La Ruta Provincial N.º 2 constituye una vía de conexión para San Justo y distintas localidades de la región, por lo que las obras proyectadas buscan mejorar las condiciones de circulación y el comportamiento de la traza frente a eventos de precipitaciones intensas.