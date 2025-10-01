Se inauguró en Suardi el "Nuevo Parque del Ferrocarril"

Este martes, durante un acto encabezado por la Vicegobernadora Gisela Scaglia, el senador Felipe Michlig y el intendente Hugo Boscarol quedó oficialmente inaugurado el “Nuevo Parque del Ferrocarril” concretado a través del trabajo e inversión conjunta entre provincia y municipalidad; siendo parte de un amplio Programa de intervenciones diferenciadas iniciadas años atrás que permitió progresivamente la recuperación del predio del ferrocarril.
Descubrimiento de placa, corte de cintas y show
“En la actualidad el Programa de Obras Urbanas -POU- del Gobierno Provincial posibilitó la concreción final de este hermoso predio”, indicó Hugo Boscarol, al momento de “agradecer al Gobernador Pullaro y a la vicegobernadora Scaglia y a nuestros legisladores por el apoyo y gestiones permanentes, especialmente a nuestro senador Felipe que nos acompaña”.
Luego del descubrimiento de placa y corte de cintas correspondiente se cerró el acto con la participación de distintos números artísticos locales y zonales.
Asimismo, las autoridades hicieron entrega de una escritura de una vivienda a la familia de Esteban Martina y Alicia Almaraz, que cumplieron el sueño de llegar al techo propio.
Presentes
Además, se destacó la presencia de los diputados provinciales Marcelo González y Sofía Boscarol; el intendente electo Leandro Gastaldi; funcionarios provinciales, entre ellos Arnold Curatolo de Obras Públicas; miembros del gabinete municipal; el Presidente del Concejo Municipal, Agustín Peretti: los concejales Roberto Pelussi, Marcelo Nari, Gonzalo Rui, Claudia Echezarreta, José Javier Diaz; Presidentes Comunales, entre otras autoridades y vecinos en general.
