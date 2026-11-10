Villa Minetti

El Parque Sylvestre Begnis suma nuevas obras de pavimentación, iluminación y espacios recreativos

Los trabajos incluyen una nueva explanada frente a la Terminal de Ómnibus, 497 metros de pavimento sobre la Ruta Provincial 91s, iluminación y equipamiento urbano. La intervención cuenta con una inversión superior a los $196 millones y busca mejorar los accesos y los espacios de uso público.