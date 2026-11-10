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El Parque Sylvestre Begnis suma nuevas obras de pavimentación, iluminación y espacios recreativos

Los trabajos incluyen una nueva explanada frente a la Terminal de Ómnibus, 497 metros de pavimento sobre la Ruta Provincial 91s, iluminación y equipamiento urbano. La intervención cuenta con una inversión superior a los $196 millones y busca mejorar los accesos y los espacios de uso público.

Avanza con la segunda etapa para la remodelación del Parque “Sylvestre Begnis”Avanza con la segunda etapa para la remodelación del Parque “Sylvestre Begnis”
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La segunda etapa de remodelación del Parque Sylvestre Begnis, en Villa Minetti, departamento 9 de Julio, registra un avance del 50%.

Los trabajos comprenden la construcción de una nueva explanada frente a la Terminal de Ómnibus, la pavimentación de 497 metros sobre la Ruta Provincial 91s y la incorporación de iluminación y equipamiento para los espacios recreativos.

La intervención cuenta con una inversión provincial superior a los 196 millones de pesos y apunta a mejorar la circulación en el sector, ordenar los accesos a la terminal y ampliar las comodidades para quienes utilizan el parque como lugar de recreación y encuentro.

Una nueva explanada y obras de pavimentación

Uno de los principales componentes de esta etapa es la construcción de una explanada de acceso frente a la Terminal de Ómnibus. A esto se suma la pavimentación de casi 500 metros sobre la Ruta Provincial 91s, en el tramo comprendido entre calle Mendoza y el acceso principal a la localidad.

Estas tareas permitirán mejorar las condiciones de circulación y el ingreso a uno de los sectores centrales de Villa Minetti, donde se concentran espacios recreativos y servicios de transporte.

Equipamiento y mejoras en los espacios verdes

El proyecto también contempla la instalación de bicicleteros, bancos y cestos, además de la incorporación de iluminación y nuevos sectores parquizados con lapachos rosados. La propuesta incluye espacios destinados a la actividad física, los desplazamientos peatonales y las reuniones al aire libre.

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Con estas mejoras, el parque busca ampliar sus posibilidades de uso y ofrecer mejores condiciones de seguridad y comodidad para los vecinos.

La primera etapa ya está finalizada

La remodelación integral del Parque Sylvestre Begnis comenzó con una primera etapa que ya fue concluida. En esa instancia se construyeron un nuevo playón deportivo y el Parque de la Salud, que incluye un circuito aeróbico.

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La segunda fase permitirá completar otras intervenciones vinculadas con los accesos, la infraestructura y el equipamiento del predio. Una vez finalizados los trabajos, el espacio contará con nuevos sectores para la recreación, el deporte y el encuentro comunitario.

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