Con un proyecto diseñado por etapas para mejorar la conexión vial entre los departamentos San Justo y Garay, el Gobierno de la Provincia empezó con las primeras tareas para la pavimentación de la Ruta 2, a lo largo de 15 kilómetros entre la ciudad de San Justo y la Ruta 281s.
Comenzó la pavimentación de Ruta 2 para conectar los departamentos San Justo y Garay
Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de los trabajos, señalaron que quienes transiten este primer tramo de intervención sobre la Ruta 2 ya pueden observar los primeros movimientos de máquinas y de suelo, donde se destaca la ampliación de la calzada de 30 a 50 metros de ancho de camino.
“Es una obra que proyectamos en etapas: ahora vamos desde San Justo hasta la Ruta Provincial N° 281s, y después continuaremos con el pavimento hasta la Ruta 1, en el departamento Garay”, contó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
“La obra de pavimentación tiene, además, dos rotondas modernas que van a mejorar sustancialmente el cruce con la Circunvalación de la ciudad y, al final de la traza, con la Ruta 281s. Estas nuevas intersecciones contarán con un delantal para facilitar el giro de camiones, iluminación LED, defensas metálicas y señalización vertical y horizontal”, detalló Enrico sobre la obra iniciada.
Calzada más amplia
Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de los trabajos, señalaron que quienes transiten este primer tramo de intervención sobre la Ruta 2 ya pueden observar los primeros movimientos de máquinas y de suelo, donde se destaca la ampliación de la calzada de 30 a 50 metros de ancho de camino.
Sobre estas tareas iniciales, el administrador general de Vialidad, Pablo Seghezzo, detalló que “tenemos dos tipos de paquetes estructurales en estos 15 kilómetros de obra: desde San Justo, los primeros metros son de zona urbana y los hacemos de hormigón para ya empalmar con asfalto en unos 1.500 metros hasta llegar a la primera rotonda de 4 ramas, de hormigón; y de ahí seguir con concreto asfáltico en caliente, cruzar las vías y llegar al final de la traza, en la rotonda de hormigón de 3 ramas en el cruce de la Ruta 281s”.
“No solamente se expande la zona de caminos sino que la ruta quedará conformada por dos carriles de 3.65 metros de ancho, medidas estándares modernas. Además se le incorporan banquinas pavimentadas de un metro de ancho, totalizando una calzada de pavimento de 9.30 metros de ancho”, precisó el titular de DPV.
Por último, Seghezzo destacó como obras complementarias “el enripiado en empalmes de accesos y colectoras, las renovación integral de paso a nivel y señalización activa en el cruce ferroviario, la construcción de cordones de hormigón y veredas en zona urbana, y la señalización vertical y horizontal de todo el tramo”.
La estructura de la obra
La DPV también informó que el paquete de pavimento flexible, para la mayoría de la traza, está compuesto por una subrasante de suelo mejorado con cal en 30 cm., subbase de suelo cemento en 20 cm. de espesor, base de estabilizado granular en 20 cm. de espesor, y una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en 5 cm.
En tanto que, el paquete de pavimento rígido, destinado para la zona urbana de San Justo y las dos rotondas, está constituido por una base de suelo cemento en 20 cm. de espesor u hormigón H8 en 10 cm. de espesor (según corresponda al tramo) y una carpeta de rodamiento de hormigón en 15 cm. de espesor en zona urbana o 30 cm. en rotondas.