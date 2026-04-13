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Comenzó la pavimentación de Ruta 2 para conectar los departamentos San Justo y Garay

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de los trabajos, señalaron que quienes transiten este primer tramo de intervención sobre la Ruta 2 ya pueden observar los primeros movimientos de máquinas y de suelo, donde se destaca la ampliación de la calzada de 30 a 50 metros de ancho de camino.