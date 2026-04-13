El periodismo argentino está de luto. Este lunes se confirmó el fallecimiento de Julio Ricardo, uno de los cronistas y analistas deportivos más respetados y queridos del país. A los 87 años, el hombre que hizo de la palabra precisa y el tono pausado su marca registrada, deja un vacío difícil de llenar en los medios de comunicación.
Murió Julio Ricardo, histórico periodista deportivo argentino, a los 87 años
Con una carrera que marcó épocas en la televisión y la gráfica, se destacó por su estilo analítico y su cercanía con los protagonistas.
Una trayectoria ligada a los grandes hitos
Julio Ricardo no solo cubrió el deporte; lo explicó. Su carrera profesional lo llevó a ser un rostro familiar en la pantalla de los hogares argentinos durante décadas. Su nombre quedó asociado a ciclos históricos y a coberturas de Mundiales de Fútbol y Juegos Olímpicos, donde siempre priorizó el análisis técnico por sobre el sensacionalismo.
- Estilo propio: A contramano de la estridencia actual, Julio Ricardo se destacó por su sobriedad. Su respeto hacia los deportistas y colegas le valió el afecto de figuras de todas las disciplinas.
- Fútbol para Todos: En su última etapa de gran exposición masiva, fue uno de los comentaristas principales del programa gubernamental de transmisión de fútbol, aportando su experiencia y su mirada veterana al juego.
Respeto y docencia en el oficio
Más allá de su labor frente a cámara o el micrófono, se lo recuerda como un formador de nuevas generaciones. En las redacciones y canales donde trabajó, siempre fue considerado un referente de consulta, alguien que entendía que el periodismo deportivo debía ejercerse con la misma rigurosidad que cualquier otra rama del oficio.
Su partida generó una inmediata ola de mensajes en redes sociales por parte de colegas, deportistas y clubes, quienes coincidieron en señalarlo como un "caballero del periodismo".
Con la muerte de Julio Ricardo, se despide una forma de comunicar que priorizaba el argumento, la elegancia en el decir y, por sobre todas las cosas, el respeto sagrado por el protagonista.