Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Este lunes por la madrugada, falleció el histórico relator de fútbol Marcelo Araujo. Tenía 78 años y en el último tiempo padecía algunos problemas de salud. Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez.
Hizo dupla con Enrique Macaya Márquez en el recordado Fútbol de Primera, el programa de Canal 13 y los partidos nacionales de la década del 90.
Este lunes por la madrugada, falleció el histórico relator de fútbol Marcelo Araujo. Tenía 78 años y en el último tiempo padecía algunos problemas de salud. Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez.
Su manera de narrar lo que sucedía en las canchas de fútbol argentinas, con mucha creatividad, marcó un antes y un después. Estuvo al frente del reconocido programa Fútbol de Primera.
Lázaro Jaime Zilberman, su nombre real, fue durante más de una década el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una inigualable dupla con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez.
El periodista había iniciado su carrera en los años 70 junto a Fernando Niembro y alcanzó gran notoriedad desde 1989 al conducir Fútbol de Primera.
Su estilo mezclaba el análisis riguroso, los tiempos manejados a la perfección en la narración de las jugadas, la ironía y esa forma particular de mencionar a los futbolistas con todos sus nombres y apellidos cuando convertían un gol. Además, relató a la Selección argentina durante diversos Mundiales y Copas América.
Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva.
Según se supo, Araujo murió a las 2 de la madrugada, no habrá velorio y será cremado este martes en Chacarita a las 11 de la mañana.