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Avanza la instalación de cañerías para ampliar el sistema de cloacas en Armstrong

Además, la obra prevé la ejecución de nuevos sistemas de impulsión para futuras ampliaciones del servicio, así como la optimización y ampliación del sistema de tratamiento de líquidos cloacales.

"Se trabaja para que los impuestos de los santafesinos vuelvan a las comunidades en obras, como está ocurriendo en Armstrong con la ampliación de la red cloacal”, destacó Enrico."Se trabaja para que los impuestos de los santafesinos vuelvan a las comunidades en obras, como está ocurriendo en Armstrong con la ampliación de la red cloacal”, destacó Enrico.
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Con una inversión superior a los 3.600 millones de pesos, el Gobierno de la Provincia avanza con una obra histórica para Armstrong, en el departamento Belgrano, y continúa con las tareas para ampliar la red de colectoras cloacales en el sector suroeste de la localidad.

Además, la obra prevé la ejecución de nuevos sistemas de impulsión para futuras ampliaciones del servicio, así como la optimización y ampliación del sistema de tratamiento de líquidos cloacales.

En este marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, resaltó que estos trabajos en Armstrong benefician directamente a 4.391 vecinos, mejorando las condiciones sanitarias y cuidando el medio ambiente.

"A la fecha, instalamos 2.100 metros de cañerías. Además, construimos 4 bocas de registro y comenzamos con las conexiones domiciliarias. En las próximas semanas, las tareas continuarán con el colector principal por calle Schaer y la reparación del ripio en las calles intervenidas”, precisó.

Desde el área explicaron que este proyecto estructural no sólo busca mejorar el servicio actual sino también proyectar la cobertura del sistema para las próximas dos décadas, garantizando un desarrollo urbano sustentable.

En este sentido, el senador Pablo Verdecchia manifestó que es un orgullo ver cómo la Provincia cumple con hechos concretos.

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"Esta obra en Armstrong es el resultado de una gestión que escucha a los vecinos y prioriza inversiones que no se ven a simple vista, pero que son las más importantes porque significan salud para nuestra gente”.

Una obra estructural para la ciudad

El proyecto cloacal contempla la construcción de 7.208 metros de nuevas colectoras, con trabajos iniciados en calle Dr. Carlos Saavedra Lamas. La red incluye cañerías de distintos diámetros, 49 bocas de registro y 209 nuevas conexiones domiciliarias.

Además, se incorporan dos nuevas estaciones elevadoras (EE2 y EE3) equipadas con tecnología electromecánica y grupos electrógenos para asegurar el transporte de efluentes hacia la planta.

Sobre los trabajos, la subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, destacó que esta es una obra estratégica que moderniza el sistema de tratamiento mediante lagunas de estabilización.

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"Se está construyendo un nuevo tren de lagunas y reconfigurando el sistema existente para cumplir con los estándares de saneamiento más exigentes. Estamos trabajando para que Armstrong tenga un sistema eficiente que acompañe su crecimiento durante las próximas décadas”.

Por su parte, el intendente Guillermo Luzzi dijo que “para nuestra ciudad, esta ampliación es vital. No sólo nos permite llevar el servicio a más barrios, sino que también nos da la tranquilidad de que el sistema va a responder al crecimiento de los próximos 20 años".

Otra obra de la Provincia en Armstrong

En el marco del fortalecimiento de la infraestructura local, a través del Programa de Obras Urbanas (POU) que Provincia está cerca de finalizar la pavimentación con hormigón de 10 cuadras en la zona sur de Armstrong.

"Se trabaja para que los impuestos de los santafesinos vuelvan a las comunidades en obras, como está ocurriendo en Armstrong con la ampliación de la red cloacal”, destacó Enrico."Se trabaja para que los impuestos de los santafesinos vuelvan a las comunidades en obras, como está ocurriendo en Armstrong con la ampliación de la red cloacal”, destacó Enrico.

Un proyecto que cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de pesos y que busca mejorar la transitabilidad y la conectividad entre los barrios.

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