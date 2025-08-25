Trágica pelea en Las Toscas deja un muerto y dos heridos

Durante la madrugada del domingo 24 de agosto de 2025, alrededor de las 03:40 horas, la Comisaría de Las Toscas recibió un llamado alertando sobre una pelea en la vía pública, frente a una vivienda ubicada en calle 19 entre 14 y 16 del Barrio San Felipe de esa ciudad del norte santafesino.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a tres hombres tendidos en el suelo. Juan Eduardo Escobar, de 47 años, presentaba heridas punzantes, mientras que Walter Chamorro, de 35 años, y Miguel Chamorro, de 44 años, mostraban lesiones por golpes en el rostro y la cabeza.
Los tres fueron trasladados al hospital Samco de Las Toscas. Los hermanos Chamorro quedaron internados bajo custodia policial, mientras que Escobar fue derivado al Hospital Regional de Reconquista, donde se confirmó su fallecimiento cerca de las 7 de la mañana.
Según testimonios, el conflicto se originó cuando Escobar, que se encontraba en la vereda de su domicilio, fue abordado por los hermanos Chamorro. La discusión escaló en una pelea, durante la cual uno de los agresores utilizó un arma blanca para herir a Escobar.
El fiscal interviniente, Dr. Nicolás Maglier, ha dispuesto la detención e incomunicación de los hermanos Chamorro mientras se continúa con la investigación.
