En Reconquista la Policía Federal detuvo a una mujer por comercialización de estupefacientes

La Policía Federal Argentina, a través de la División Antidrogas Reconquista, desbarató un importante punto de venta de cocaína al menudeo en el populoso Barrio Virgen de Guadalupe y a escasos metros de la Escuela de Enseñanza General Nro. 1261 de la Ciudad de Reconquista Santa Fe.-
El operativo se realizó a primera hora de la mañana del día Miércoles 10 del corriente mes y bajo la dirección del Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a/c del Dr. Sebastián Marichal, como resultado de una exhaustiva investigación de varias semanas, los detectives de la División Antidrogas Reconquista de la Policía Federal recopilaron pruebas que permitieron individualizar la vivienda donde se comercializaba Cocaína de manera sistemática, e identificaron a la persona encargada de las ventas, resultando ser una mujer mayor de edad.
Una mujer mayor de edad quedó detenida. Foto: Gentileza
Así, con el cumulo de pruebas reunidas, se curso fundamentado informe al M.P.A., solicitando el allanamiento para el domicilio investigado.-
En el procedimiento, se logro incautar una gran cantidad de envoltorios de cocaína ya fraccionados en dosis para la venta al menudeo como también, un trozo compacto de esa misma droga además de teléfonos celulares, anotaciones y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.
Por otro lado, respecto de las espurias ganancias obtenidas por la hoy detenida, se logró el secuestro de más de UN (1) Millón de Pesos en billetes de diferente denominación, lo que evidencia el importante flujo de ventas que se llevaba a cabo diariamente.
