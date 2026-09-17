Educación

Hasta el 23 de septiembre se puede acceder al Plan FinEs 2026 en San Justo

Los mayores de 18 años que hayan terminado de cursar la escuela secundaria pero adeuden materias podrán inscribirse hasta el 23 de septiembre al Plan FinEs 2026. En San Justo, las tutorías presenciales se desarrollarán en el Complejo Sociocultural El Ferro entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre.