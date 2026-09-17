Hasta el 23 de septiembre permanecerá abierta la inscripción al Plan FinEs 2026, una propuesta educativa destinada a personas mayores de 18 años que hayan terminado de cursar la escuela secundaria pero todavía adeuden materias para obtener el título.
Hasta el 23 de septiembre se puede acceder al Plan FinEs 2026 en San Justo
Los mayores de 18 años que hayan terminado de cursar la escuela secundaria pero adeuden materias podrán inscribirse hasta el 23 de septiembre al Plan FinEs 2026. En San Justo, las tutorías presenciales se desarrollarán en el Complejo Sociocultural El Ferro entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre.
En San Justo, los estudiantes podrán realizar las tutorías presenciales en las instalaciones del Complejo Sociocultural El Ferro, ubicado en calle Ernesto Sábato al 2200.
Tutorías presenciales desde octubre
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, las tutorías se desarrollarán de manera presencial en San Justo desde el 1° de octubre hasta el 30 de noviembre.
El programa contempla el acompañamiento educativo para que quienes tengan materias pendientes puedan completar sus estudios secundarios y acceder finalmente a su título.
El Plan FinEs está orientado a mayores de 18 años y permite retomar aquellas asignaturas que quedaron pendientes luego de haber finalizado el cursado de la escuela secundaria.
Cómo realizar la inscripción
Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en línea.
La inscripción permanecerá abierta hasta el miércoles 23 de septiembre.
La propuesta busca facilitar la finalización de los estudios secundarios y ampliar las posibilidades de quienes desean continuar con su formación educativa o acceder a nuevas oportunidades laborales.