Anuncio del senador Sosa

El programa Planificar Santa Fe avanza con asistencia técnica a comunas del departamento Vera

La iniciativa provincial continúa con encuentros en distintas localidades del departamento Vera, donde autoridades comunales y representantes de instituciones participan de talleres para elaborar diagnósticos y herramientas de planificación territorial. El senador Osvaldo Sosa acompaña el proceso, que cuenta con el respaldo técnico de la UTN Reconquista.