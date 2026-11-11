El programa Planificar Santa Fe avanza con actividades en distintas localidades del interior del departamento Vera, a través de encuentros que reúnen a presidentes comunales, representantes institucionales y referentes de las comunidades para trabajar en el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo local.
El programa Planificar Santa Fe avanza con asistencia técnica a comunas del departamento Vera
La iniciativa provincial continúa con encuentros en distintas localidades del departamento Vera, donde autoridades comunales y representantes de instituciones participan de talleres para elaborar diagnósticos y herramientas de planificación territorial. El senador Osvaldo Sosa acompaña el proceso, que cuenta con el respaldo técnico de la UTN Reconquista.
Cada comuna anfitriona recibe a representantes de otras poblaciones de la zona, en una modalidad de trabajo que busca promover la participación de los actores locales y construir diagnósticos compartidos sobre las características, necesidades y potencialidades de cada territorio.
El senador departamental Osvaldo Sosa destacó el trabajo del equipo técnico de Planificar Santa Fe, integrado por profesionales con el respaldo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y valoró la importancia de contar con herramientas para acompañar el crecimiento de las comunidades.
Herramientas técnicas para el ordenamiento territorial
Planificar Santa Fe es un programa estratégico del Gobierno provincial orientado al ordenamiento ambiental del territorio. Su objetivo es brindar asesoramiento y herramientas técnicas y normativas a municipios y comunas, para compatibilizar el desarrollo urbano, las actividades productivas y el cuidado del ambiente.
La propuesta contempla talleres participativos con actores locales, relevamientos técnicos y diagnósticos construidos de manera conjunta. El proceso incluye la actualización cartográfica y la recopilación de información para identificar las fortalezas y debilidades de cada localidad.
Como resultado, se busca avanzar en la elaboración y sanción de ordenanzas locales, además de dejar instaladas capacidades técnicas que permitan sostener la planificación territorial y desarrollar proyectos colectivos.
Aportes y conectividad para Cañada Ombú
En el marco de su recorrida por el departamento, Sosa también desarrolló actividades en Cañada Ombú, donde, junto al presidente comunal Franco Huber, concretó la entrega de un aporte institucional destinado a la biblioteca local, en reconocimiento a su tarea dentro de la comunidad.
Además, hizo entrega de una antena satelital para la comuna, un recurso destinado a mejorar las comunicaciones y reducir el riesgo de aislamiento ante posibles contingencias climáticas.
El programa es organizado por el Instituto de Desarrollo Territorial de la UTN Facultad Regional Reconquista, mientras que la coordinación territorial está a cargo del equipo del senador Osvaldo Sosa.
"Seguimos trabajando cerca de cada localidad, acompañando sus necesidades y brindando respuestas concretas", expresó el legislador. También agradeció la participación y apertura de las autoridades y referentes comunitarios, y ratificó su acompañamiento al proyecto.
La iniciativa apunta a que cada municipio y comuna cuente con información actualizada y herramientas de gestión para orientar su crecimiento, establecer prioridades y diseñar proyectos de desarrollo de acuerdo con las particularidades de su territorio.