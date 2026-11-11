Salud

El departamento San Justo incorporó cuatro nuevas ambulancias para reforzar el sistema de salud

Las unidades fueron incorporadas al sistema provincial de emergencias y tendrán como destino San Justo, Videla, Gobernador Crespo y La Criolla. El senador Rodrigo Borla participó del acto de entrega encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, en el que se presentaron 103 vehículos 0 km para toda la provincia.