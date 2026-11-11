El departamento San Justo contará con cuatro nuevas ambulancias destinadas a fortalecer la atención de emergencias y los servicios de traslado sanitario en distintas localidades. Las unidades tendrán como destino San Justo, Videla, Gobernador Crespo y La Criolla, según informó el senador provincial Rodrigo Borla.
El departamento San Justo incorporó cuatro nuevas ambulancias para reforzar el sistema de salud
Las unidades fueron incorporadas al sistema provincial de emergencias y tendrán como destino San Justo, Videla, Gobernador Crespo y La Criolla. El senador Rodrigo Borla participó del acto de entrega encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, en el que se presentaron 103 vehículos 0 km para toda la provincia.
El legislador participó del acto realizado en la ciudad de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, donde se presentó la incorporación de 103 ambulancias 0 km al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).
La distribución de los nuevos vehículos permitirá renovar parte de la flota sanitaria y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en el territorio provincial.
Una inversión de $12.500 millones en nuevas unidades
La incorporación de los 103 vehículos demandó una inversión provincial de $12.500 millones. El equipamiento incluye ambulancias de distinta complejidad, unidades preparadas para cuidados neonatales y vehículos con tracción 4x4, destinados a facilitar el acceso a zonas rurales y sectores de difícil circulación.
De acuerdo con los datos difundidos durante la presentación, en los últimos dos años la provincia incorporó 277 móviles sanitarios, con una inversión superior a los $27.000 millones. Este proceso permitió renovar la totalidad de la flota provincial, que actualmente cuenta con unidades de menos de 10 años de antigüedad.
Borla confirmó que las cuatro ambulancias asignadas al departamento San Justo serán distribuidas entre San Justo, Videla, Gobernador Crespo y La Criolla, con una unidad para cada localidad.
El senador destacó las gestiones realizadas junto al Ministerio de Salud provincial y agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, por la incorporación de los vehículos.
Además, recordó que en marzo de 2024 el departamento había recibido otras tres ambulancias nuevas: una para San Justo, otra para Escalada y una tercera para Gobernador Crespo. En aquella oportunidad también se incorporaron dos minibuses, destinados a Gómez Cello y San Justo.
Redistribuirán las unidades que ya están en funcionamiento
Uno de los aspectos destacados de esta nueva entrega será la posibilidad de reorganizar la distribución de los vehículos sanitarios en el departamento.
Según explicó Borla, las ambulancias que actualmente prestan servicio en las localidades beneficiadas serán redistribuidas hacia otras poblaciones que necesitan reforzar sus recursos para la atención de emergencias.
"Esto posibilitará que en algunas pequeñas localidades, que no contaban con estos vehículos, lleguen las ambulancias que serán reemplazadas por las nuevas", señaló el legislador.
De esta manera, la incorporación de las cuatro unidades no solo permitirá renovar vehículos en las principales localidades del departamento, sino también ampliar la cobertura territorial del sistema de traslados sanitarios.