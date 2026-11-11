Deporte, integración y promoción

Una propuesta de cicloturismo reunió a deportistas y aficionados en Vera

La actividad se realizó el 8 de noviembre y convocó a ciclistas de distintos lugares en una propuesta que combinó deporte, recreación y encuentro. El senador Osvaldo Sosa acompañó la iniciativa, mientras que la Agrupación Vera en Bici expresó su agradecimiento por el apoyo recibido para concretar el evento.