La ciudad de Vera fue escenario de una jornada de cicloturismo que convocó a una importante cantidad de participantes de diferentes localidades, en una propuesta que tuvo al deporte, la actividad física y el encuentro como principales protagonistas.
Una propuesta de cicloturismo reunió a deportistas y aficionados en Vera
La actividad se realizó el 8 de noviembre y convocó a ciclistas de distintos lugares en una propuesta que combinó deporte, recreación y encuentro. El senador Osvaldo Sosa acompañó la iniciativa, mientras que la Agrupación Vera en Bici expresó su agradecimiento por el apoyo recibido para concretar el evento.
La convocatoria, realizada el 8 de noviembre, permitió compartir una experiencia recreativa y promover el ciclismo como una actividad que favorece los hábitos saludables y la integración entre comunidades.
El senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, acompañó la iniciativa y destacó la importancia de generar espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.
"Fue una hermosa oportunidad para disfrutar de nuestro departamento, promover la actividad física, fortalecer vínculos y seguir impulsando el crecimiento del ciclismo en Vera", expresó.
Además, felicitó a la Agrupación Vera en Bici, a los organizadores y a todos los ciclistas que participaron de la convocatoria. También remarcó la importancia de acompañar este tipo de propuestas como una forma de fomentar el deporte y la participación comunitaria.
El agradecimiento de la Agrupación Vera en Bici
Tras la realización del encuentro, la agrupación organizadora difundió un mensaje de agradecimiento al senador por su colaboración y acompañamiento durante la preparación del evento.
En la nota, la institución destacó su predisposición y el respaldo recibido para concretar la actividad, que definió como una experiencia significativa para sus integrantes y para la comunidad verense.
"Para nosotros es un honor contar con el apoyo de una persona de su investidura, pero sobre todo, de una persona con su calidad humana. Porque usted no solo nos acompañó como senador, nos acompañó como amigo, como verense, como alguien que entiende lo que significa el esfuerzo, el deporte y el trabajo en equipo", señalaron.
Una apuesta al crecimiento del ciclismo local
La agrupación también valoró que el acompañamiento recibido permitió avanzar con una propuesta que requirió organización y trabajo colectivo.
"Su presencia y su respaldo nos dieron la fuerza y la confianza para llevar adelante este sueño. Nos hicieron sentir que no estábamos solos, que Vera cree en su gente, que cuando se trabaja con el corazón, las puertas se abren", expresaron.
Finalmente, agradecieron el apoyo a las iniciativas deportivas y destacaron la importancia de continuar generando oportunidades para jóvenes, familias y aficionados al ciclismo.
La jornada dejó como saldo un nuevo espacio de encuentro para los amantes de las bicicletas y una convocatoria que busca contribuir al crecimiento del cicloturismo en el departamento Vera.