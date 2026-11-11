Fútbol y representación gremial

ATFA puso la mirada en el interior y reunió a técnicos en Náutico El Quillá

En las instalaciones de Náutico El Quillá se desarrolló una reunión de técnicos del fútbol argentino, con la presencia de importantes referentes de la actividad. Salvador “Tano” Pasini encabezó el encuentro, en el marco de la propuesta de la lista oficial que busca la reelección y plantea una organización gremial cada vez más federal.