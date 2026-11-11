El fútbol del interior volvió a tener un espacio de protagonismo. En las instalaciones de Náutico El Quillá se llevó a cabo una reunión y charla de técnicos de distintos puntos del país, organizada en el marco de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), con el objetivo de escuchar, intercambiar ideas y fortalecer la representación de los entrenadores fuera de los grandes centros futbolísticos.
ATFA puso la mirada en el interior y reunió a técnicos en Náutico El Quillá
En las instalaciones de Náutico El Quillá se desarrolló una reunión de técnicos del fútbol argentino, con la presencia de importantes referentes de la actividad. Salvador “Tano” Pasini encabezó el encuentro, en el marco de la propuesta de la lista oficial que busca la reelección y plantea una organización gremial cada vez más federal.
El encuentro contó con la presencia de reconocidos nombres del fútbol argentino, entre ellos Alberto “Beto” Márcico, Jorge “Chino” Benítez, Enrique Borelli, Luis Islas y Manuel Porpatto, quienes compartieron la jornada junto a entrenadores llegados desde diferentes lugares del país.
Una propuesta con fuerte presencia federal
Salvador “Tano” Pasini, actual secretario general de ATFA y referente de la lista oficial que va por la reelección, fue uno de los principales impulsores de la reunión. La propuesta apunta a profundizar el vínculo entre la conducción del gremio y los técnicos que desarrollan su actividad en el interior.
Durante la jornada se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la actividad profesional, la realidad de los entrenadores y el funcionamiento gremial. Pero uno de los conceptos que atravesó el encuentro fue la necesidad de construir una ATFA cada vez más federal, capaz de estar cerca de los técnicos de todas las regiones.
La presencia de entrenadores de distintos puntos del país permitió compartir experiencias, inquietudes y propuestas. En ese sentido, la reunión fue también una oportunidad para generar nuevos vínculos y fortalecer una idea que busca que el interior tenga una participación cada vez mayor en las decisiones y proyectos de la organización.
Un encuentro que dejó entusiasmo
El clima de la reunión fue distendido y cordial, con un espacio abierto para el intercambio y la participación de los presentes. La coincidencia en la necesidad de acercar el gremio a los técnicos del interior quedó expresada de manera contundente.
El apoyo a la iniciativa fue total y el cierre de la jornada tuvo un momento especial: los protagonistas fueron despedidos con un fuerte aplauso, como reconocimiento a una convocatoria que permitió reunir experiencia, conocimiento y distintas voces del fútbol argentino.
Desde Santa Fe, ATFA dio así un nuevo paso en su intención de consolidar una estructura más cercana, participativa y federal, con los técnicos del interior ocupando el lugar que pretenden y merecen dentro de la organización.