La Justicia resolvió que Javier Naselli, expareja de Victoria "Vicky" Xipolitakis y padre de su hijo, cumpla un año de probation en el marco de la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la modelo. La medida contempla distintas obligaciones, entre ellas tratamiento psicológico, participación en un programa especializado y una restricción de acercamiento.
El ex de Vicky Xipolitakis deberá cumplir un año de probation por una denuncia de violencia
La resolución incluye una prohibición de acercamiento de 300 metros, asistencia a un programa especializado, seguimiento psicológico y donaciones de alimentos a una institución de bien público.
Según informó la periodista Maribel Leone, la resolución establece que Naselli deberá mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de Xipolitakis, sus familiares, su domicilio, su lugar de trabajo y los espacios que frecuenta habitualmente.
Además, tendrá que someterse a una evaluación profesional para determinar la necesidad de realizar un tratamiento psicológico. También deberá presentar constancias que acrediten el inicio, la continuidad y la finalización del proceso, en caso de corresponder.
Programa contra la violencia
Entre las condiciones impuestas por la Justicia también se encuentra la incorporación de Naselli al programa de atención a varones que han ejercido violencia, dependiente del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires.
El empresario deberá acreditar que cumple con las distintas etapas del proceso como parte de las reglas de conducta establecidas durante la probation.
Las otras obligaciones
La resolución también dispone que fije un domicilio y quede bajo la supervisión del Patronato de Liberados correspondiente. Para ello, deberá realizar presentaciones trimestrales ante el organismo.
A su vez, tendrá que efectuar donaciones de alimentos no perecederos a una institución de bien público.
Qué resolvió la Justicia
Por otra parte, el fallo establece que Naselli deberá respetar las decisiones adoptadas en los fueros de Familia y Civil, especialmente aquellas relacionadas con el pago de la cuota alimentaria y las demás obligaciones fijadas en esos ámbitos.
En ese sentido, Xipolitakis había denunciado que el empresario llevaba dos años sin cumplir con la responsabilidad alimentaria.
Finalmente, la Justicia resolvió eximir a Naselli de realizar una reparación económica por los daños, debido a que la propia denunciante manifestó su rechazo a esa posibilidad.