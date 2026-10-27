El cantante estadounidense Chris Brown recibió una condena de ocho meses de prisión en suspenso en el Reino Unido, luego de declararse culpable de un cargo menor vinculado con una agresión ocurrida en una discoteca de Londres en 2023. La pena quedó suspendida durante doce meses, por lo que evitará el encarcelamiento efectivo mientras no cometa otro delito en ese período.
Condenaron a Chris Brown por atacar a un productor con una botella en una discoteca
El cantante recibió una pena que le permitirá evitar la cárcel si cumple las condiciones impuestas por la Justicia británica, por un episodio ocurrido en Londres en 2023.
La sentencia fue dictada por el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. En la misma causa, el rapero Omololu Akinlolu, quien participó del episodio, recibió una condena de cuatro meses de prisión en suspenso.
La agresión
El hecho ocurrió en 2023, en el club nocturno Tape London, donde Brown y Akinlolu se enfrentaron con el productor musical Abraham Diaw. Según la acusación, ambos utilizaron una botella de vidrio para golpearlo en la cabeza.
La fiscal Claire Campbell describió el episodio como un ataque “brutal y sin provocación”. Además, señaló que Brown golpeó dos veces a la víctima con la botella y que la agresión continuó mientras Diaw intentaba alejarse del lugar.
“Continuaron la agresión mientras la víctima intentaba huir por el club. La víctima fue pateada mientras estaba sentada indefensa en el suelo”, afirmó la fiscal en un comunicado.
Brown aceptó su responsabilidad por un cargo menor relacionado con alteración del orden público. Los detalles que desencadenaron el enfrentamiento no fueron precisados en la información difundida sobre el caso.
La advertencia del juez al cantante
Al dictar la sentencia, el juez Tony Baumgartner tuvo en cuenta la trayectoria profesional y la actividad laboral del artista, aunque remarcó que su fama no lo exime de cumplir la ley.
“Tomo en cuenta su empleo y su dilatada trayectoria en la música. Su fama, éxito comercial y prestigio profesional no le dan derecho a un trato especial. La ley se aplica por igual a todos”, sostuvo.
La condena en suspenso implica que Brown no deberá cumplir los ocho meses de prisión, salvo que incurra en otro delito durante los doce meses establecidos por el tribunal.
Los antecedentes
El cantante ya había enfrentado otras causas vinculadas con episodios de violencia. En 2009 se declaró culpable de agredir a su entonces pareja, Rihanna, durante un incidente ocurrido en un automóvil cuando se dirigían a una entrega de premios.
Por ese caso recibió cinco años de libertad condicional, además de una condena a realizar trabajos comunitarios y asistir a terapia obligatoria.
En 2013 volvió a tener problemas con la Justicia tras agredir a un hombre que intentaba fotografiarse con él frente a un hotel. Brown se declaró culpable de agresión simple por ese episodio.
Posteriormente, también enfrentó consecuencias judiciales por incumplir las condiciones de su libertad condicional y ser expulsado de un programa de rehabilitación por mala conducta. En ese contexto, pasó varios meses en prisión.