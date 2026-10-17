La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Nicolás rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa de Ricky Diotto y confirmó la condena que había dictado el Juzgado Correccional N.º 1 de Campana en el marco de la causa judicial con su expareja, María Fernanda Callejón.
Confirmaron la condena al ex de María Fernanda Callejón por violencia de género
La Cámara de Apelaciones de San Nicolás rechazó por unanimidad el recurso presentado por Ricky Diotto, quien había cuestionado la sentencia dictada en mayo por el Juzgado Correccional N.º 1 de Campana.
La resolución ratificó la pena de cuatro meses de prisión en suspenso que se le había impuesto al músico en mayo de este año, luego de encontrarlo responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa.
Qué resolvió la Justicia
Los camaristas desestimaron los argumentos presentados por la defensa y mantuvieron la sentencia de primera instancia. De esta manera, quedó confirmada la condena dictada en el expediente que involucra al exmarido de la actriz.
El fallo se relaciona con el conflicto judicial entre Diotto y Callejón, quienes estuvieron en pareja y tienen una hija en común. La decisión de la Cámara respaldó la resolución emitida anteriormente por el juzgado de Campana.
Por qué la defensa había apelado la condena
El equipo legal de Diotto había cuestionado la sentencia y sostuvo que las grabaciones de una discusión que mantuvo con Callejón en el domicilio de la expareja no demostraban una agresión física concreta.
Además, la defensa argumentó que no existían pericias que acreditaran las lesiones mencionadas en la causa. Con esos planteos, buscaba revertir la condena dictada en primera instancia.
La Cámara confirmó la pena
Los jueces revisaron los cuestionamientos presentados por la defensa y resolvieron rechazarlos por unanimidad. En consecuencia, mantuvieron la sentencia condenatoria y la pena de cuatro meses de prisión en suspenso.
La resolución representa un nuevo avance en el proceso judicial entre Diotto y Callejón. La confirmación de la condena mantiene vigente lo resuelto por el juzgado correccional, luego de que la defensa intentara modificar el fallo mediante la apelación.