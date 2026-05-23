El músico y odontólogo Ricky Diotto fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso luego de la denuncia por violencia de género presentada por su exesposa, María Fernanda Callejón. Además de la pena, deberá cumplir una serie de condiciones impuestas por la Justicia durante los próximos años.
Prisión en suspenso para el ex de María Fernanda Callejón por violencia de género
La Justicia determinó una pena de cuatro meses de cumplimiento condicional y fijó reglas de conducta por dos años, además de tratamiento psicológico obligatorio tras la denuncia presentada por la actriz.
Tras la audiencia judicial realizada el 22 de mayo, Diotto fue hallado responsable por el Juzgado de Garantías N.º 3, que lo consideró “autor penalmente responsable” en grado de tentativa por hechos ocurridos a comienzos de junio de 2022 en perjuicio de Callejón.
La condena establece cuatro meses de prisión en suspenso, por lo que el músico no irá a prisión efectiva, aunque deberá respetar determinadas pautas judiciales. Entre ellas, no podrá cometer nuevos delitos durante un plazo de cuatro años y tendrá que cumplir reglas de conducta por dos años.
Qué deberá cumplir
Según la sentencia judicial, Diotto deberá fijar residencia y someterse al régimen del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.
Además, la Justicia ordenó que realice un tratamiento psicológico, cuya modalidad y duración serán determinadas por profesionales, con el objetivo de minimizar conductas violentas y favorecer una mejor relación con la madre de su hija.
La expareja, que tiene una hija menor de edad en común, había finalizado su divorcio en agosto de 2025.
La reacción de María Fernanda Callejón
Luego de conocerse el veredicto, Callejón manifestó su expectativa por la resolución judicial y recordó el impacto personal del conflicto. Durante el proceso de divorcio, la actriz había señalado que priorizó el bienestar de su hija: “Todo lo que uno hace es por nuestra hija. Por mí, ya estoy rota, a mí ya me rompieron”.
Por su parte, el abogado de la actriz, Martín de Vargas, aseguró que la defensa reunió pruebas determinantes para avanzar con la condena.
“Teníamos elementos probatorios contundentes que, en nueve meses, logré reagrupar para lograr una condena”, afirmó el letrado. También sostuvo que el fallo representa una reparación para Callejón, luego de cuestionamientos públicos sobre la denuncia.