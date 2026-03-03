Video

Feroz cruce en vivo: Cinthia Fernández y Fernanda Callejón se dijeron de todo en el programa de Moria

El clima en el panel de La Mañana con Moria alcanzó su punto de ebullición este martes. Lo que comenzó como un debate sobre la situación judicial de Andrea del Boca derivó en insultos, reproches personales y un clima de tensión que dejó a todos sin palabras.