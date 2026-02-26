Difícil momento

María Fernanda Callejón vendió su casa y estaría viviendo con su hija temporalmente en un hotel

La actriz atraviesa una etapa delicada en medio de los acuerdos con su expareja Ricky Diotto: tras vender la casa que compartían por una deuda acumulada, la actriz estaría viviendo de manera transitoria en un hotel junto a su hija mientras busca dónde instalarse.