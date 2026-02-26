María Fernanda Callejón vendió su casa y estaría viviendo con su hija temporalmente en un hotel
La actriz atraviesa una etapa delicada en medio de los acuerdos con su expareja Ricky Diotto: tras vender la casa que compartían por una deuda acumulada, la actriz estaría viviendo de manera transitoria en un hotel junto a su hija mientras busca dónde instalarse.
María Fernanda Callejón volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una situación personal delicada que, según trascendió en medios televisivos, la tendría atravesando una etapa de transición junto a su hija lejos de la casa que compartía con su expareja.
De acuerdo con la información difundida, la actriz estaría viviendo desde hace alrededor de dos meses en un hotel. La estadía no sería definitiva, sino una salida provisoria mientras busca un lugar donde instalarse después de haber vendido la propiedad que mantenía en común con Ricky Diotto.
La versión fue expuesta en el programa LAM, donde la periodista Karina Iavícoli sostuvo que la operación de venta no les habría dejado dinero disponible ni a Callejón ni a su expareja para comprar otra vivienda. Según ese relato, el objetivo principal habría sido saldar las deudas acumuladas sobre el inmueble.
La actriz habría vendido la casa que compartía con Ricky Diotto en medio de un acuerdo atravesado por deudas y un crédito UVA.
La casa, según se informó, estaba vinculada a un crédito UVA a 30 años que se volvió difícil de sostener después de la separación. Esa situación habría derivado en una deuda importante y empujado a ambas partes a alcanzar finalmente un acuerdo para desprenderse del inmueble.
En paralelo, también trascendió que la actriz estaría vendiendo muebles de la vivienda de manera reservada, a través de WhatsApp y sin publicarlo en redes sociales. Esa decisión fue interpretada en los programas de espectáculos como una señal del momento económico que atraviesa.
La información fue sumando repercusión porque no se trataba solo de una mudanza o de un cambio de domicilio, sino de una reorganización más profunda después de meses de conflicto con su ex. Mientras tanto, la propiedad seguiría en proceso de escrituración, lo que extendería aún más esta etapa transitoria.
Por ahora, no hubo una declaración pública de Callejón con precisiones sobre su situación habitacional. Lo que circuló hasta el momento surgió de versiones periodísticas y de panelistas que siguen de cerca el conflicto que mantiene con Diotto desde la separación.
Así, la actriz enfrenta una nueva instancia marcada por la incertidumbre, con una salida provisoria en un hotel y la necesidad de rearmar su vida cotidiana junto a su hija después de cerrar un capítulo complejo en torno a la casa, las deudas y el vínculo con su expareja.