Ricky Diotto arremetió contra Fernanda Callejón por compararse con Julieta Prandi

La actriz expresó su dolor durante la audiencia preliminar, mientras su ex pareja restó importancia a sus palabras y aseguró estar tranquilo luego de la separación.

Callejón encendió las alarmas al salir de la audiencia con su ex marido y ahora él consideró que “no es nada”.
 15:46
Por: 

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se encontraron recientemente en una audiencia preliminar de divorcio, un paso previo en medio de su separación. En esa instancia, la actriz se mostró conmovida al confesar que ya se siente “rota”, mientras que el músico respondió con ironía y aseguró que sus palabras le causaron “risa”.

Mirá tambiénEl ex de Fernanda Callejón confesó que perdió pelo y dientes por su tensa separación

Comparaciones con el caso Prandi

El contrapunto surgió cuando Callejón manifestó su apoyo a las declaraciones de Julieta Prandi, cuyo ex esposo fue detenido y condenado por abuso sexual. Esa comparación generó repercusiones inmediatas, aunque Diotto marcó distancia y negó cualquier paralelismo entre ambos casos.

En junio pasado María Fernanda Callejón y Ricky Diotto decidieron poner punto final a su relación.En medio de un escándalo, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto decidieron poner punto final a su relación.

“No hay punto de comparación, ni hace falta explicarlo. Hablamos de un hombre condenado a 19 años por violación y otros delitos. En mi caso no pasó nada, no existe nada de eso”, expresó el ex de Callejón.

Al finalizar la audiencia, la actriz destacó que su principal preocupación es su hija: “Todo lo hago por ella. Por mí, ya no importa, porque estoy rota, ya me rompieron”. Frente a esas declaraciones, Diotto respondió: “Si ella piensa eso, está bien, que piense lo que quiera”.

La respuesta de Diotto

La frase de Callejón rápidamente tomó repercusión en los medios y se volvió uno de los momentos más comentados. Sin embargo, su ex marido la minimizó: “Me causó gracia, el video parecía preparado, como si lo hubiera ensayado. Después de verlo, algunos hasta se reían”.

La relación entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto terminó de forma conflictiva.La relación entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto terminó de forma conflictiva.

Pese a la tensión, Diotto intentó dar un cierre conciliador a la situación: “Ya pasó, estamos en paz. Tuvimos un matrimonio hermoso, después dejamos de querernos y se terminó. Yo estoy tranquilo porque logramos ponernos de acuerdo”.

