Ricky Diotto arremetió contra Fernanda Callejón por compararse con Julieta Prandi

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se encontraron recientemente en una audiencia preliminar de divorcio, un paso previo en medio de su separación. En esa instancia, la actriz se mostró conmovida al confesar que ya se siente “rota”, mientras que el músico respondió con ironía y aseguró que sus palabras le causaron “risa”.
El contrapunto surgió cuando Callejón manifestó su apoyo a las declaraciones de Julieta Prandi, cuyo ex esposo fue detenido y condenado por abuso sexual. Esa comparación generó repercusiones inmediatas, aunque Diotto marcó distancia y negó cualquier paralelismo entre ambos casos.
En medio de un escándalo, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto decidieron poner punto final a su relación.
“No hay punto de comparación, ni hace falta explicarlo. Hablamos de un hombre condenado a 19 años por violación y otros delitos.En mi caso no pasó nada, no existe nada de eso”, expresó el ex de Callejón.
Al finalizar la audiencia, la actriz destacó que su principal preocupación es su hija: “Todo lo hago por ella. Por mí, ya no importa, porque estoy rota, ya me rompieron”. Frente a esas declaraciones, Diotto respondió: “Si ella piensa eso, está bien, que piense lo que quiera”.
La respuesta de Diotto
La frase de Callejón rápidamente tomó repercusión en los medios y se volvió uno de los momentos más comentados. Sin embargo, su ex marido la minimizó: “Me causó gracia, el video parecía preparado, como si lo hubiera ensayado. Después de verlo, algunos hasta se reían”.
La relación entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto terminó de forma conflictiva.
Pese a la tensión, Diotto intentó dar un cierre conciliador a la situación: “Ya pasó, estamos en paz. Tuvimos un matrimonio hermoso, después dejamos de querernos y se terminó. Yo estoy tranquilo porque logramos ponernos de acuerdo”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.