María Fernanda Callejón se expresó públicamente luego de conocerse la condena contra su expareja, Ricardo Diotto, por una causa de violencia de género. Mientras la actriz compartió un extenso mensaje sobre el proceso judicial, Diotto eligió publicar una imagen junto a la hija que tienen en común.
Qué dijo María Fernanda Callejón tras la condena a su ex por violencia de género
La actriz compartió una extensa publicación en redes sociales, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso judicial y dejó una reflexión dirigida a mujeres que atraviesan situaciones similares.
La artista definió el proceso como “doloroso” y aseguró sentirse reparada tras la resolución judicial.
El descargo
A través de sus redes sociales, Callejón sostuvo que la sentencia representó un reconocimiento a su relato y al proceso atravesado durante los últimos años.
“Se impuso la verdad sobre la mentira. Necesito transmitir todo lo que siento por lo que esto significa. No me siento ganadora. Estos son temas profundamente dolorosos. Pero sí, me siento reparada. Que un juez me crea es algo que no tiene precio”, expresó.
Además, agradeció al juzgado interviniente, a su abogado Martín de Vargas, a su círculo cercano y a las mujeres que le compartieron experiencias similares.
Agradecimientos
En su publicación, la actriz también dedicó palabras a Moria Casán y al equipo del programa en el que trabaja, a quienes agradeció por el acompañamiento recibido durante el proceso judicial.
Asimismo, hizo una especial mención a la hija fruto de su relación con Diotto, a quien definió como un sostén emocional durante el conflicto.
La intérprete aprovechó el mensaje para pedir a otras mujeres que atraviesen situaciones similares que busquen ayuda y denuncien cualquier tipo de violencia.
La reacción de Ricardo Diotto
Por su parte, Diotto no realizó declaraciones públicas sobre el fallo, pero compartió una imagen junto a la hija de ambos.
En la fotografía, se los ve abrazados dentro de un vehículo, acompañada por una breve frase: “Lo único que importa, es ella”.