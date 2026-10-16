Preso VIP

Trasladan a Diddy Combs, tras una nueva pelea y la revelación de los “lujos” que disfrutaba en su celda

El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Puff Daddy, cumplía su condena en una cárcel de Nueva Jersey, donde habría conseguido privilegios inusuales para un detenido. Una investigación periodística reveló cómo era su vida tras las rejas y qué elementos tenía a su disposición.