Sean Combs, más conocido como Diddy o Puff Daddy, volvió a quedar en el centro de la escena por las condiciones en las que cumplía su condena en Estados Unidos.
Trasladan a Diddy Combs, tras una nueva pelea y la revelación de los “lujos” que disfrutaba en su celda
El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Puff Daddy, cumplía su condena en una cárcel de Nueva Jersey, donde habría conseguido privilegios inusuales para un detenido. Una investigación periodística reveló cómo era su vida tras las rejas y qué elementos tenía a su disposición.
El rapero y empresario fue trasladado desde el correccional federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, hacia otra prisión de menor tamaño en Pensilvania, después de que trascendieran detalles sobre los supuestos privilegios que había conseguido durante su estadía en el penal.
Según una investigación de la cadena estadounidense NBC, el músico habría logrado mantener un estilo de vida muy alejado de las condiciones habituales de una cárcel.
Entre los beneficios denunciados por otros internos aparecen el acceso a teléfonos celulares, bebidas alcohólicas, fotografías sexuales y servicios personales, como masajes y preparación de comidas especiales.
El traslado a la prisión federal FCI Allentown, que alberga a una cantidad considerablemente menor de reclusos, no representaría un beneficio para Combs. De acuerdo con la información difundida, el cambio buscaría ubicarlo en un entorno con internos menos peligrosos y facilitar el control sobre su conducta.
Los supuestos privilegios de Diddy en la cárcel
La investigación de NBC recogió testimonios de cuatro hombres que compartieron sector de reclusión con el artista.
Según esas fuentes, Combs habría conseguido que otros presos cocinaran para él, limpiaran su celda y el baño antes de que los utilizara, lavaran su ropa y hasta le realizaran masajes orientales.
Entre los platos que presuntamente le preparaban figuraban pizzas, empanadas y pollo al curry. Los testimonios describieron una dinámica que, según sus versiones, se diferenciaba de las condiciones habituales de la población carcelaria.
Uno de los entrevistados resumió la situación como un trato propio de personas adineradas. La investigación también sostuvo que Combs habría pagado miles de dólares por mes para mantener esos privilegios, con dinero que recibía a través de sus visitas.
Además, según los testimonios citados por la cadena, el músico habría acumulado botellas de coñac de marcas de lujo y las habría compartido durante los fines de semana con otros internos e incluso con algunos guardias.
Celulares, acceso a internet y fotografías sexuales
Otro de los aspectos que llamó la atención de la investigación fue el supuesto acceso de Combs a teléfonos celulares, pese a que estos dispositivos están prohibidos para los presos en las cárceles federales estadounidenses.
NBC informó que habían trascendido imágenes del rapero utilizando un celular y que habría podido conectarse a internet para revisar Instagram. También habría tenido fotografías íntimas y material sexual que, según las fuentes consultadas, le enviaba una expareja cuya identidad no fue revelada.
A eso se sumaban los medicamentos antidepresivos y la correspondencia que recibía de sus seguidores. De acuerdo con uno de los testimonios, la cantidad de cartas y otros objetos que le llegaban era tal que tenía dificultades para guardarlos.
Ante la difusión de estos detalles, un portavoz de Combs intentó restarle importancia a las revelaciones. Sostuvo que la atención mediática sobre su rutina en prisión había llegado al punto de presentar aspectos cotidianos de la vida carcelaria como si fueran noticias extraordinarias.
Sin embargo, los relatos publicados por NBC plantearon dudas sobre el cumplimiento de las normas penitenciarias y los posibles beneficios que el músico habría conseguido durante su detención.
Por su parte, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos evitó referirse específicamente a la situación de Combs por razones de privacidad y seguridad. No obstante, recordó que los internos no tienen permitido utilizar teléfonos celulares y que quienes incumplen las normas disciplinarias pueden recibir sanciones.
Una pelea y un traslado a otra prisión
El cambio de establecimiento se produjo después de un episodio ocurrido durante el fin de semana anterior. Según la información difundida, Combs se golpeó la cabeza y fue llevado a un hospital. Posteriormente, trascendió que habría protagonizado una pelea con un presunto referente del tráfico de drogas dentro de la prisión.
El traslado a FCI Allentown se conoció en medio de la repercusión generada por los informes sobre sus condiciones de detención y los privilegios que supuestamente había conseguido.
Por qué está preso Sean Combs
Combs fue condenado en octubre de 2025 a cuatro años de prisión por dos delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. El fallo llegó después de uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos, que tuvo lugar durante la primavera de ese año.
El rapero había enfrentado cinco cargos: dos por transporte para ejercer la prostitución, dos por tráfico sexual y uno por liderar una organización criminal. Estos últimos tres cargos podían exponerlo a una pena considerablemente más grave, incluida la cadena perpetua por el más severo.
Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de los dos delitos vinculados con el transporte para ejercer la prostitución y lo absolvió de los cargos más graves.
La Fiscalía había solicitado una pena superior a los 11 años de prisión, pero finalmente recibió una condena de cuatro años. Antes del juicio, Combs había permanecido detenido desde septiembre de 2024, cuando fue arrestado en Nueva York tras una investigación que incluyó múltiples denuncias de abuso sexual, agresión y otros delitos.
El caso también estuvo rodeado de numerosas demandas civiles presentadas contra el artista. Las acusaciones y los procesos judiciales mantuvieron su nombre entre los temas más controvertidos de la industria musical estadounidense.
Ahora, mientras cumple su condena, el traslado de prisión y las revelaciones sobre su presunta vida de privilegios tras las rejas volvieron a poner a Diddy en el centro de la atención mediática.