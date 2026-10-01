Las autoridades de la prisión federal FCI Fort Dix, donde está detenido Sean “Diddy” Combs, enviaron al rapero a la Unidad de Aislamiento luego de que se conocieran denuncias sobre los beneficios que tendría dentro del penal. El productor musical quedó bajo confinamiento solitario mientras se investiga lo ocurrido.
Diddy terminó en confinamiento solitario tras el escándalo por sus lujos en prisión
El rapero quedó bajo investigación interna luego de que trascendieran denuncias sobre teléfonos de contrabando, masajes, comidas especiales y otros reclusos que realizaban tareas para él.
La medida fue adoptada después de que un informe periodístico revelara que el músico tendría una serie de beneficios dentro de la cárcel, entre ellos el supuesto uso de otros presos como asistentes.
El aislamiento forma parte de un procedimiento habitual mientras se determina, mediante una investigación interna, qué ocurrió.
No es la primera vez que Diddy pasa por esta situación. También había sido enviado a confinamiento luego de verse involucrado en una pelea a golpes con otros reclusos.
Los supuestos privilegios
Según un informe de NBC News, Diddy tendría acceso permanente a un teléfono celular que habría ingresado de contrabando. Además, otros presos le realizarían masajes y algunos de los reclusos más cercanos trabajarían para él.
Entre las tareas que supuestamente realizan se encuentran hacerle la cama, lavar su ropa y preparar sus comidas. El menú incluiría platos como pollo al curry, pizza y empanadas.
También se señaló que algunos presos limpiarían el baño antes de que el músico lo utilizara.
Alcohol y medicamentos
El reporte de NBC también mencionó la circulación de drogas dentro del complejo penitenciario. De acuerdo con un informante, Diddy habría obtenido antidepresivos de otros presos y botellas de alcohol que habrían ingresado ilegalmente con ayuda de guardias.
Según la información difundida, el rapero habría pagado a los reclusos que lo asistían con dinero proveniente del exterior.
La condena de Diddy
Sean “Diddy” Combs cumple una condena de 50 meses de prisión luego de ser declarado culpable de dos delitos de transporte de personas para ejercer la prostitución.
El productor musical permanece detenido desde el 16 de septiembre de 2024 y, según lo informado en el texto, se espera que recupere su libertad el 21 de enero de 2028.