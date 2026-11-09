La Justicia bonaerense concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en el marco de la causa que investiga presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca, de 11 años.
Mauro Icardi recibió la eximición de prisión en la causa por presuntas lesiones a su hija
El juez de Garantías de Tigre hizo lugar al pedido presentado por la defensa del futbolista. Podrá permanecer en libertad mientras avanza la investigación, pero deberá presentarse ante la Justicia dentro de los próximos cinco días. Continúa vigente la prohibición de acercamiento a la menor.
La denuncia fue presentada por Wanda Nara luego de un episodio ocurrido el viernes pasado en una vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta, partido de Tigre.
La resolución fue firmada por Orlando Abel Díaz, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, quien aceptó el planteo realizado por el abogado del delantero, Norberto Francisco Oneto. De esta manera, el futbolista podrá continuar en libertad mientras se desarrolla la investigación penal.
Sin embargo, el beneficio está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Icardi deberá presentarse ante el juzgado dentro de los próximos cinco días para firmar las actas correspondientes.
En caso de no cumplir con esa obligación, la Justicia podrá revocar la eximición concedida.
Por qué la Justicia le concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi
El magistrado fundamentó su decisión en la escala penal prevista para el delito que se investiga.
La Fiscalía busca determinar si el futbolista incurrió en lesiones leves agravadas por el vínculo familiar y por mediar violencia de género. Estas figuras están contempladas en los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal.
El juez consideró que la pena prevista para ese delito oscila entre los seis meses y los dos años de prisión y que, ante una eventual condena, podría corresponder una sanción de ejecución condicional.
Por ese motivo, entendió que estaban dadas las condiciones para otorgar el beneficio solicitado por la defensa, bajo caución juratoria.
La decisión no implica el cierre de la causa ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad del futbolista respecto de los hechos denunciados. La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía especializada en violencia de género de Tigre.
La denuncia de Wanda Nara y la medida que protege a Francesca
El expediente se inició después de un episodio ocurrido el viernes en Nordelta. Según las actuaciones incorporadas a la causa, Wanda Nara habría recibido mensajes de su hija a través de iCloud, en los que la menor le manifestó que había sido agredida físicamente por su padre y que permanecía en su habitación desde hacía varias horas.
Tras recibir esas comunicaciones, la conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity y se dirigió a la vivienda de Icardi. La situación motivó un llamado al 911 y la intervención de efectivos policiales, una ambulancia y la Fiscalía de Género local.
De acuerdo con el acta policial, Francesca salió de la vivienda llorando y manifestó su intención de retirarse junto a su madre. Posteriormente, una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó.
No detectó lesiones de gravedad que justificaran su traslado a un centro asistencial, aunque recomendó estudios complementarios por un traumatismo leve en la rodilla izquierda.
En paralelo, el sábado la Justicia había dispuesto una restricción que prohíbe a Icardi acercarse a menos de 100 metros de su hija y a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre. La medida también impide toda comunicación con la menor, por cualquier vía, durante 45 días.
Esta disposición continúa vigente y es independiente de la eximición de prisión otorgada al delantero.