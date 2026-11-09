Conflicto judicial

Mauro Icardi recibió la eximición de prisión en la causa por presuntas lesiones a su hija

El juez de Garantías de Tigre hizo lugar al pedido presentado por la defensa del futbolista. Podrá permanecer en libertad mientras avanza la investigación, pero deberá presentarse ante la Justicia dentro de los próximos cinco días. Continúa vigente la prohibición de acercamiento a la menor.