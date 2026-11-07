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Conflicto judicial: le dictan perimetral a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara

La Justicia impuso una orden de restricción de acercamiento para el delantero en el marco de una causa por presuntas lesiones leves vinculada a su expareja y en representación de su hija menor.

De acuerdo con la información judicial, la causa se inició bajo la calificación preliminar por el presunto delito de lesiones leves.De acuerdo con la información judicial, la causa se inició bajo la calificación preliminar por el presunto delito de lesiones leves.
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La tensa relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó este sábado un nuevo y delicado capítulo en el plano judicial. El Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial San Isidro resolvió imponer medidas cautelares y de protección urgente contra el futbolista, luego de una denuncia presentada por la empresaria y conductora en representación de su hija Francesca.

Mirá tambiénWanda Nara denunció a Mauro Icardi por lesiones tras un episodio que involucró a su hija

De acuerdo con la información judicial, la causa se inició bajo la calificación preliminar por el presunto delito de lesiones leves, encuadrando la situación de la víctima dentro de las previsiones de la Ley 12.569 de Violencia Familiar.

wanda hijasLa tensa relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó este sábado un nuevo y delicado capítulo en el plano judicial por violencia sobre una de sus hijas.

Las restricciones dispuestas por el magistrado

Ante la gravedad del escenario planteado en la presentación legal, el magistrado interviniente fundamentó la decisión en la imperiosa necesidad de resguardar la integridad y evitar la repetición de los eventos denunciados.

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Como parte central de las medidas cautelares, la Justicia le dictó a Mauro Icardi la prohibición estricta de acercarse a menos de 100 metros de su hija Francesca por un plazo determinado de 45 días. La medida busca poner un freno cautelar a la exposición de los menores mientras continúan las diligencias procesales en los tribunales bonaerenses.

Las hijas de Icardi y WandaLa Justicia le dictó a Mauro Icardi la prohibición estricta de acercarse a menos de 100 metros de su hija Francesca por un plazo determinado de 45 días.

Un historial de alta exposición mediática

El nuevo revés judicial ocurre en medio de un clima de constante asedio mediático sobre la expareja, marcado en los últimos días por cruces, llamados a las fuerzas de seguridad y repercusiones colaterales que involucran a distintas figuras del espectáculo nacional.

Mientras los equipos legales de ambas partes analizan los pasos a seguir en el expediente, la causa permanece caratulada como una investigación en desarrollo a la espera de nuevas medidas probatorias que esclarezcan los hechos denunciados en el norte del conurbano bonaerense.

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